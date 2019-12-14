Напомним, что после концерта Димы Билана на Дне города в Самаре 8 сентября разразился скандал. Местные жители заметили, что певец был в нетрезвом состоянии. После этого Билан извинился перед горожанами.

Дима Билан рассказал о причинах своего поведения на концерте в Самаре

Общество Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.

Технологии «Яндекс» обеспокоен конфликтом Rambler и Nginx По заявлению Rambler, программа Nginx была создана ее сотрудниками в рабочее время, и поэтому должна принадлежать Rambler Преследования за открытый код – очень плохой сигнал сообществу программистов.

Футбол Алекс Фергюсон не поддержал идею создания Суперлиги Европейская Суперлига является проектом, который «ориентирован на деньги», убежден самый титулованный тренер в истории британского футбола Алекс Фергюсон.

Кино Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Общество Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун, передает корреспондент РИА Новости.

Политика В России появятся города трудовой доблести Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, который предлагает установить в РФ почетное звание "Город трудовой доблести".

Политика Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.

Политика Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Фигурное катание Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.