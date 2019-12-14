Общество
Аргументы и ФактыДима Билан рассказал о причинах своего поведения на концерте в Самаре
Напомним, что после концерта Димы Билана на Дне города в Самаре 8 сентября разразился скандал. Местные жители заметили, что певец был в нетрезвом состоянии. После этого Билан извинился перед горожанами.
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«Хотел сквозь землю провалиться»: Билан с ужасом вспоминает скандал в Самаре
Телепрограммавчера в 11:15
Дима Билан рассказал в эфире с кем пил коньяк в Самаре перед выступлением
Pro Город Самаравчера в 08:55
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Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.
Технологии
«Яндекс» обеспокоен конфликтом Rambler и Nginx
По заявлению Rambler, программа Nginx была создана ее сотрудниками в рабочее время, и поэтому должна принадлежать Rambler Преследования за открытый код – очень плохой сигнал сообществу программистов.
Футбол
Алекс Фергюсон не поддержал идею создания Суперлиги
Европейская Суперлига является проектом, который «ориентирован на деньги», убежден самый титулованный тренер в истории британского футбола Алекс Фергюсон.
Наука
Мёртвых опасных зон в океане гораздо больше, чем считали учёные
Проведенное новое исследование ученых установило, что оценки «мертвых зон» Мирового океана на сегодняшний день могут оказаться значительно заниженными из-за вводящего в некоторое заблуждение «темного» углерода.
Кино
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Общество
Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
«Заря» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч УПЛ 14 декабря 2019 года
В 14 туре украинского первенства "горняки" взяли реванш у "Динамо" Киев (1:0). Затем подопечные Луиша Каштру разгромили "Львов" (4:1).
Культура
Лещенко объяснился насчёт мата в шоу Галкина
Политика
В России появятся города трудовой доблести
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, который предлагает установить в РФ почетное звание "Город трудовой доблести".
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Общество
В России назвали число запретивших смартфоны на уроках школ
Васильева назвала число школ, которые выполнили рекомендации министерства, Роспотребнадзора и Рособрнадзора «убрать мобильные телефоны из учебного процесса» — 10628.
Хоккей
Ничушкин забил гол в победном матче «Колорадо» против «Нью-Джерси»
В составе победителей гол забил Валерий Ничушкин. Российский форвард забросил третью шайбу в четырех последних играх.
Общество
Названа средняя сумма трат россиян на подготовку к Новому году
Порядка 33% россиян не планируют тратить на подготовку к Новому году более 10 тыс. рублей.
Музыка
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Происшествия
Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован
Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Происшествия
В тюменском наркодиспансере произошел пожар
В наркологическом диспансере в Тюмени произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Происшествия
Пожар в ангаре в Петербурге ликвидировали
Пожар в Санкт-Петербурге, где в пятницу вечером загорелся ангар на площади 2,2 тыс. кв. м, ликвидирован.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе с бывшим мужем отпраздновали день рождения общего сына
На днях Александру, сыну Кирилла Плетнева и Нино Нинидзе, исполнилось 4 года.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
Технологии
В России провели первый в мире голографический телемост в сети 5G
Происшествия
В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа
Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Армия и оружие
National Interest составил рейтинг самых мощных флотов в мире
Специалисты журнала The National Interest составили пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире и включили в нее США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.