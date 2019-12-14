Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыДима Билан рассказал о причинах своего поведения на концерте в Самаре

Напомним, что после концерта Димы Билана на Дне города в Самаре 8 сентября разразился скандал. Местные жители заметили, что певец был в нетрезвом состоянии. После этого Билан извинился перед горожанами.
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