Политика
Газета.Ru«Дима, отдай»: Путин пошутил про бюрократию
Российский президент Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, на встречу с руководством Агентства стратегических инициатив к главе государства пришел бизнесмен и передал через пресс-секретаря Путина - Дмитрия Пескова свой проект.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин в шутку упрекнул одного из пришедших на встречу с руководством Агентства стратегических инициатив бизнесменов за излишнюю бюрократию.РИА Новости10:05
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