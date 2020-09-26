Динамику выявленных случаев коронавируса в России объяснила Попова
Смотрите также
В Хабаровске началась очередная акция в поддержку Фургала
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году
Площадь пожара в Ростовской области достигла 100 га
Опубликованы переговоры самолёта Су-30 и сбившего его Су-35
Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП
В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»
Спортивный арбитражный суд оправдал биатлонисток Романову и Вилухину
Опубликовано видео крушения самолёта Ан-26 под Харьковом
Еще 18 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
«Зенит» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Односельчане заявили об исчезновении выигравшей выборы уборщицы
Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП
Главной задачей Попова назвала возврат «к ни страху, ни испугу, а именно, настороженности по отношению к новой инфекции». Напомним, сегодня, 26 сентября, ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом в стране второй день подряд превысил семь тысяч, и составил 7 523 заболевших.В источнике
Сегодняшние риски — мы и предполагали, и это реализуется — связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования.
Подробнее о событии