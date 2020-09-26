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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Динамику выявленных случаев коронавируса в России объяснила Попова

Главной задачей Попова назвала возврат «к ни страху, ни испугу, а именно, настороженности по отношению к новой инфекции». Напомним, сегодня, 26 сентября, ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом в стране второй день подряд превысил семь тысяч, и составил 7 523 заболевших.В источнике
Анна Поповароссийский политик
Сегодняшние риски — мы и предполагали, и это реализуется — связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования.
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Газета.Ru

Попова объяснила, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Газета.Ru05:35
Российская газета

Попова: Рост заболеваемости коронавирусом связан с наступлением сезона ОРВИ

Российская газета05:25
Коммерсантъ

Попова объяснила рост заболеваемости наступлением осени и несоблюдением профилактики

Коммерсантъ05:28
Известия

Попова объяснила причину роста новых случаев COVID-19

Известия05:31
РИА Новости

Попова назвала причину роста числа заражений коронавирусом в России

РИА Новости05:13
Вести.Ru

Попова озвучила главную задачу на фоне роста заболеваемости

Вести.Ru05:07
ТАСС

Попова назвала причины роста числа заражений коронавирусом в России

ТАСС05:01

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБК16:11

В «Уфе» не рассматривают увольнение Евсеева после разгрома от «Зенита»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что руководство клуба не рассматривает вопрос об увольнении главного тренера команды Вадима Евсеева после разгромного поражения от «Зенита» (0:6) в матче 9-го тура РПЛ.
Metaratings13:01

В отличие от адаптеров Nvidia, видеокарты AMD Radeon нового поколения можно будет купить после анонса

Учитывая ситуацию с доступностью карт RTX 3000, если AMD выпустит достойные продукты и предложит их в достаточном количестве по нормальным ценам, немало пользователей, желавших купить RTX 3080 или RTX 3070, могут перейти на сторону AMD.
iXBT.comвчера в 08:37
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Жителя США приговорили к году тюрьмы за вечеринки во время пандемии

Жителя штата Мэриленд в США приговорили к году тюрьмы за организацию вечеринок во время пандемии коронавируса, сообщает 26 сентября пресс-служба прокуратуры округа Чарльз штата Мэриленд.
ИА Красная Весна14:51

Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест на два месяца сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима, обвиненного в смертельном ДТП.
Российская газета14:25
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