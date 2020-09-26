Динамику выявленных случаев коронавируса в России объяснила Попова
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Главной задачей Попова назвала возврат «к ни страху, ни испугу, а именно, настороженности по отношению к новой инфекции». Напомним, сегодня, 26 сентября, ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом в стране второй день подряд превысил семь тысяч, и составил 7 523 заболевших.В источнике
Сегодняшние риски — мы и предполагали, и это реализуется — связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования.
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