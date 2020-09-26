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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Динамику выявленных случаев коронавируса в России объяснила Попова

Главной задачей Попова назвала возврат «к ни страху, ни испугу, а именно, настороженности по отношению к новой инфекции». Напомним, сегодня, 26 сентября, ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом в стране второй день подряд превысил семь тысяч, и составил 7 523 заболевших.В источнике
Анна Поповароссийский политик
Сегодняшние риски — мы и предполагали, и это реализуется — связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования.
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Газета.Ru

Попова объяснила, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Газета.Ru05:35
Вести.Ru

Попова озвучила главную задачу на фоне роста заболеваемости

Вести.Ru05:07
Коммерсантъ

Попова объяснила рост заболеваемости наступлением осени и несоблюдением профилактики

Коммерсантъ05:28
Российская газета

Попова: Рост заболеваемости коронавирусом связан с наступлением сезона ОРВИ

Российская газета05:25
РИА Новости

Попова назвала причину роста числа заражений коронавирусом в России

РИА Новости05:13
Известия

Попова объяснила причину роста новых случаев COVID-19

Известия05:31
ТАСС

Попова назвала причины роста числа заражений коронавирусом в России

ТАСС05:01

МИД Франции сообщил о готовности помочь Украине после крушения Ан-26

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что бортовые самописцы потерпевшего крушение военного самолета Ан-26 ВВС Украины уже извлечены из-под обломков.
МИД Франции сообщил о готовности помочь Украине после крушения Ан-26
REGNUM14:34

Минпросвещения России утвердило федеральный перечень учебников

Минпросвещения России обновило федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных для использования в аккредитованных школах и колледжах страны, сообщается на Telegram-канале ведомства «Большая перемена».
Коммерсантъ06:28
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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.
Интерфакс09:23
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