Букмекеры оценили шансы команд. Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд. Поэтому букмекеры считают явными фаворитами хозяев.

Все про Спорт ру

Армия и оружие НАТО не обсуждает проведение миротворческой операции в Сирии Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе не обсуждали возможность миротворческой операции альянса на севере Сирии.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.

Общество Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.

Политика Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Общество Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.

Шоу-бизнес Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.

Здоровье Диетолог назвала продукты, которые нельзя сочетать друг с другом Диетолог Екатерина Иванникова рассказала, сочетания каких продуктов очень популярны, однако не очень полезны, пишет «МедикФорум».

Шоу-бизнес Дмитрий Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним сыном В своем микроблоге в Instagram Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним Марком.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.

Гаджеты В России открыт предзаказ на флагманский смартфон Sony Xperia 5 Уже сегодня все желающие могут сделать предзаказ на флагманский смартфон Sony Xperia 5. Производитель запустил данную возможность в онлайн-сервисах и фирменных магазинах, озвучив цены на новинку.

Футбол Сергей Ребров: Фернандес почти не обороняется, и мы это использовали Во втором тайме ЦСКА уже не прессинговал, поэтому нам было проще подходить к чужой штрафной, наносить удары.

Армия и оружие В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.

Политика Медведев призвал членов «Единой России» не идти самовыдвиженцами Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев осудил кандидатов, которые, получив поддержку от партии, идут на выборы как самовыдвиженцы.

Общество Forbes назвал самых богатых женщин России Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.

Авто Транспортный налог изменится в РФ Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей может снова изменить налоговое законодательство России.

Политика В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Музыка BTS установили мировой рекорд в TikTok Южнокорейский бойз-бэнд BTS установил еще один мировой рекорд — группа быстрее всех набрала 1 млн подписчиков на сервисе TikTok.