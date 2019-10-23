Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruДинамо (Киев) — Копенгаген 1:1 (2-й тайм)

Динамо (Киев) — Копенгаген
1 – 1
2-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Олимпийский»
2′
Пьерос Сотериу
Сергей Сидорчук
22′
Беньямин Вербич
46′
51′
Йенс Стаге
Артем Шабанов
53′
Томаш Кендзера
55′
59′
Карло Бартолец
Артем Беседин
68′
3 фото
Букмекеры оценили шансы команд. Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд. Поэтому букмекеры считают явными фаворитами хозяев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Динамо» (Киев) – «Копенгаген»: прогноз Артура Петросьяна на Лигу Европы

Чемпионат05:00

Футбол, Лига Европы, Динамо Киев - Копенгаген, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru13:59

«Динамо» Киев — «Копенгаген»: есть ли интрига?

Все про Спорт рувчера в 14:57

«Динамо Киев» - «Копенгаген»: эксперты полагаются на успех хозяев поля

ODDS.ru02:37

«Динамо» Киев – «Копенгаген». 24.10.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ru03:45

Мальмё-Лугано 24.10.2019 прогноз П1

Sport-place08:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:13, Ашберн
Авто

Новый Land Rover Defender: все его главные особенности

За рулем вчера в 09:15
Армия и оружие

НАТО не обсуждает проведение миротворческой операции в Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе не обсуждали возможность миротворческой операции альянса на севере Сирии.
RT на русском 13:36
Армия и оружие

Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР

RT на русском 12:03
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Общество

Милонов: Поклонская защищает Хэллоуин из-за своей национальности

Национальная служба новостей 09:06
Общество

Дом книги в Москве отказался продавать журнал со Сталиным на обложке

REGNUM 07:37
Экономика

Госдума в первом чтении приняла проект бюджета на 2020–2022 годы

Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.
News.ru вчера в 06:31
Общество

Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах

Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
RT на русском 10:10
Политика

Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной

Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Общество

Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу

Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс 15:51
Шоу-бизнес

Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе

Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор вчера в 03:13
Здоровье

Диетолог назвала продукты, которые нельзя сочетать друг с другом

Диетолог Екатерина Иванникова рассказала, сочетания каких продуктов очень популярны, однако не очень полезны, пишет «МедикФорум».
Ореанда-Новости 11:26
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним сыном

В своем микроблоге в Instagram Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним Марком.
Вокруг ТВ 09:35
Армия и оружие

В США назвали С-400 «смертоносным оружием»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 обладают технологиями и возможностями, которые делают их «смертоносным оружием», пишут западные СМИ.
Взгляд.ру 14:01
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости 07:17
Гаджеты

В России открыт предзаказ на флагманский смартфон Sony Xperia 5

Уже сегодня все желающие могут сделать предзаказ на флагманский смартфон Sony Xperia 5. Производитель запустил данную возможность в онлайн-сервисах и фирменных магазинах, озвучив цены на новинку.
Актуальные Новости 07:01
Футбол

Сергей Ребров: Фернандес почти не обороняется, и мы это использовали

Во втором тайме ЦСКА уже не прессинговал, поэтому нам было проще подходить к чужой штрафной, наносить удары.
Советский спорт 16:09
Армия и оружие

В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону

Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.
Российская газета 15:45
Политика

Медведев призвал членов «Единой России» не идти самовыдвиженцами

Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев осудил кандидатов, которые, получив поддержку от партии, идут на выборы как самовыдвиженцы.
Известия 11:01
Происшествия

На новых фигурантов так называемого «московского» дела, по данным правозащитников, оказывают давление в изоляторе

Сокамерники постоянно беседуют с фигурантами "московского" дела, призывают признать вину, начать сотрудничать со следствием и отказаться от своих адвокатов.
Эхо Москвы 14:30
Общество

Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Авто

Транспортный налог изменится в РФ

Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей может снова изменить налоговое законодательство России.
Автоновости дня 07:30
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в ростовской перестрелке на хуторе

Газета.Ru 11:36
Армия и оружие

В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным

Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
ТВ Центр 21 октября в 02:00
Шоу-бизнес

Лолита заявила, что похудела на 15 кг благодаря мужу-кровососу

Millionaire.ru 13:33
Хоккей

«Спартак» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Торпедо»

RT на русском 15:28
Политика

В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.
Известия 15:45
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru 22 октября в 23:10
Музыка

BTS установили мировой рекорд в TikTok

Южнокорейский бойз-бэнд BTS установил еще один мировой рекорд — группа быстрее всех набрала 1 млн подписчиков на сервисе TikTok.
ИА InterMedia 06:06
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством

Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Актуальные Новости 02:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное