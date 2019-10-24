Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы

Динамо (Киев) — Копенгаген
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Олимпийский»
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑4‑2
1
Бущан
  
94
Кендзера
  
4
Попов
  
30
Шабанов
  
16
Миколенко
  
15
Цыганков
  
5
Сидорчук
  
8
Шепелев
  
14
де Пена
  
41
Беседин
  
7
Вербич
  
21
Юнссон
  
17
Бартолец
  
4
Папаяннопулос
  
25
Нельссон
  
19
Овьедо
  
6
Стаге
  
10
Зека
  
7
Фишер
  
18
Сантос
  
9
Сотериу
  
33
Фальк
  
Копенгаген
Расстановка 4‑3‑3
4 фото
Букмекеры оценили шансы команд. Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд. Поэтому букмекеры считают явными фаворитами хозяев.
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