Букмекеры оценили шансы команд. Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд. Поэтому букмекеры считают явными фаворитами хозяев.

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Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.

Политика Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.

Происшествия Украинских братьев-близнецов нашли мертвыми в Подмосковье Приехавших в Россию из Донецкой области братьев-близнецов нашли мертвыми возле детского лагеря в подмосковном поселке Ровки.

Политика Кремль прокомментировал ситуацию на границе Сирии и Турции На границе Сирии и Турции проводится очень кропотливая и сложная работа, но определенные шероховатости нельзя исключать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Политика Россия поможет Зеленскому решить конфликт в Донбассе Россия надеется, что у президента Украины Владимира Зеленского получится урегулировать конфликт в Донбассе, и готова помогать ему в этом.

Общество ФСБ сможет отключать на полгода телефонную связь с целыми странами Совет безопасности России поручил ФСБ и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос об отключении сроком до полугода связи со странами, из которых исходят телефонные звонки о ложной террористической угрозе.

Общество Минтруд рассказал, в каком возрасте у россиян рождается первый ребенок Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 лет, что почти на год больше по сравнению с данными 2011 года, заявил замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.

Политика Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.