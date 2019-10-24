Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
|2′
Пьерос Сотериу
Сергей Сидорчук
|22′
Беньямин Вербич
|46′
|51′
Йенс Стаге
Артем Шабанов
|53′
Томаш Кендзера
|55′
|59′
Карло Бартолец
Артем Беседин
|68′
|75′
Виктор Фишер
Николай Томсен
Карлос де Пена
Денис Гармаш
|80′
|87′
Расмус Фальк
Гильермо Варела
|89′
Майкл Сантос
Никлас Бендтнер
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑4‑2
1
Бущан
94
Кендзера
4
Попов
30
Шабанов
16
Миколенко
15
Цыганков
5
Сидорчук
8
Шепелев
19
Гармаш
41
Беседин
7
Вербич
21
Юнссон
17
Бартолец
4
Папаяннопулос
25
Нельссон
19
Овьедо
6
Стаге
10
Зека
8
Томсен
32
Бендтнер
9
Сотериу
2
Варела
Копенгаген
Расстановка 4‑3‑3
Букмекеры оценили шансы команд. Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд. Поэтому букмекеры считают явными фаворитами хозяев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Футбол, Лига Европы, Динамо Киев - Копенгаген, прямая текстовая онлайн трансляция
Sport.ruвчера в 13:59
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:22, Вашингтон
Общество
У активистов штаба Навального в Екатеринбурге заблокировали счета
У бывшей сотрудницы регионального штаба Полины Грейсман и действующей сотрудницы Виктории Райх заблокировали банковские счета.
It`s My City вчера в 10:35
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru вчера в 10:44
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 01:29
Гаджеты
Дебютировали три бюджетных смартфона от Motorola
Компания Motorola явила миру сразу три новых смартфона, относящихся к бюджетному сегменту.
Актуальные Новости вчера в 13:28
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ 23 октября в 12:19
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Общество
Кадастровая палата дала рекомендации по защите от мошенничества в сделках с недвижимостью
Чтобы обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости, следует внимательно изучить документы, на основании которых у продавца возникло право собственности, в частности, сделать выписку из Единого государственного объекта недвижимости (ЕГРН), сообщили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты (ФКП).
Rambler News Service 01:00
Хоккей
Две шайбы Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»
"Вашингтон" на выезде в овертайме проиграл "Эдмонтону" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:31
Общество
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Футбол
«Барселона» оставила раздевалку в Праге в ужасном состоянии
Евро-футбол.ру вчера в 13:28
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Транспорт
Автомобилисты стали больше тратить на штрафы
Больше всего на заправку тратят в Омске (1204 руб.), Перми (1196 руб.) и Москве (1129 руб.).
Коммерсантъ 01:02
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 вчера в 10:51
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта уголовного дела об экстремистском сообществе "Новое величие" Сергея Гаврилова.
РЕН ТВ вчера в 08:13
Происшествия
Российская туристка умерла в Турции после операции
Российская туристка 1965 года рождения, госпитализированная 8 октября с курорта в городе Анталья, скончалась после операции.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие
В НАТО не обсуждали возможность операции альянса на севере Сирии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран-участниц Североатлантического альянса не обсуждали возможность миротворческой операции на севере Сирии, передает ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 13:35
Футбол
Недвед: «Мы всегда находимся в поисках нового Роналду»
Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об игре нападающего «бьянконери» Криштиану Роналду.
Soccer.ru вчера в 11:23
Здоровье
Врачи столичной скорой помощи сделали более 500 тысяч дистанционных ЭКГ
Врачи столичной скорой помощи сделали более полумиллиона дистанционных электрокардиограмм (ЭКГ) с начала 2019 года.
Вечерняя Москва 00:25
Политика
В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 15:11
Авто
Костромским водителям больше не помогут «антирадары»
Костромские водители могут больше не использовать свои «антирадары», узнал KOSTROMA.TODAY.
Kostroma.Today 23 октября в 04:40
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике лихорадки Денге
В январе 2019 года Роспотребнадзор сообщал, что за 11 месяцев 2018 года было зафиксировано 212 случаев лихорадки Денге у российских туристов после посещения ими стран Юго-Восточной Азии.
Известия 01:00
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Политика
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество
Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге
Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
Красная весна 23 октября в 23:10
Гаджеты
В Google рассказали о скорости распространения Android 10
В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
UfacityNews.ru вчера в 15:05
Политика
Сенатор США намерен представить резолюцию против импичмента Трампа
Сенатор США Линдси Грэм заявил, что намерен представить в сенате резолюцию, в которой будут представлены упущения, допущенные при проведении процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 21:15
Происшествия
В Карелии медведь напал на дрессировщика на глазах у зрителей
В карельском городе Олонец медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления.
РИА Новости вчера в 02:36