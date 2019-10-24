Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы

Динамо (Киев) — Копенгаген
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
2′
Пьерос Сотериу
Сергей Сидорчук
22′
Беньямин Вербич
46′
51′
Йенс Стаге
Артем Шабанов
53′
Томаш Кендзера
55′
59′
Карло Бартолец
Артем Беседин
68′
75′
Виктор Фишер
Николай Томсен
Карлос де Пена
Денис Гармаш
80′
87′
Расмус Фальк
Гильермо Варела
89′
Майкл Сантос
Никлас Бендтнер
4 фото
Букмекеры оценили шансы команд. Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд. Поэтому букмекеры считают явными фаворитами хозяев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Динамо» (Киев) – «Копенгаген»: прогноз Артура Петросьяна на Лигу Европы

Чемпионатвчера в 05:00

Футбол, Лига Европы, Динамо Киев - Копенгаген, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 13:59

«Динамо Киев» - «Копенгаген»: эксперты полагаются на успех хозяев поля

ODDS.ruвчера в 02:37

Динамо Киев - Копенгаген: прогноз Геворга Даниеляна 24 октября 2019

Ставка TVвчера в 14:59

«Динамо» Киев – «Копенгаген». 24.10.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ruвчера в 03:45

Динамо Киев-Копенгаген 24.10.2019 прогноз ТМ (2.5)

Sport-placeвчера в 08:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:22, Вашингтон
Общество

У активистов штаба Навального в Екатеринбурге заблокировали счета

У бывшей сотрудницы регионального штаба Полины Грейсман и действующей сотрудницы Виктории Райх заблокировали банковские счета.
It`s My City вчера в 10:35
Общество

С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru вчера в 10:44
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 01:29
Гаджеты

Дебютировали три бюджетных смартфона от Motorola

Компания Motorola явила миру сразу три новых смартфона, относящихся к бюджетному сегменту.
Актуальные Новости вчера в 13:28
Экономика

Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ 23 октября в 12:19
Общество

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Общество

Кадастровая палата дала рекомендации по защите от мошенничества в сделках с недвижимостью

Чтобы обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости, следует внимательно изучить документы, на основании которых у продавца возникло право собственности, в частности, сделать выписку из Единого государственного объекта недвижимости (ЕГРН), сообщили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты (ФКП).
Rambler News Service 01:00
Хоккей

Две шайбы Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»

"Вашингтон" на выезде в овертайме проиграл "Эдмонтону" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:31
Общество

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Футбол

«Барселона» оставила раздевалку в Праге в ужасном состоянии

Евро-футбол.ру вчера в 13:28
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Транспорт

Автомобилисты стали больше тратить на штрафы

Больше всего на заправку тратят в Омске (1204 руб.), Перми (1196 руб.) и Москве (1129 руб.).
Коммерсантъ 01:02
Здоровье

Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43
Кино

Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel

Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 вчера в 10:51
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта уголовного дела об экстремистском сообществе "Новое величие" Сергея Гаврилова.
РЕН ТВ вчера в 08:13
Происшествия

Российская туристка умерла в Турции после операции

Российская туристка 1965 года рождения, госпитализированная 8 октября с курорта в городе Анталья, скончалась после операции.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие

В НАТО не обсуждали возможность операции альянса на севере Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран-участниц Североатлантического альянса не обсуждали возможность миротворческой операции на севере Сирии, передает ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 13:35
Футбол

Недвед: «Мы всегда находимся в поисках нового Роналду»

Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об игре нападающего «бьянконери» Криштиану Роналду.
Soccer.ru вчера в 11:23
Здоровье

Врачи столичной скорой помощи сделали более 500 тысяч дистанционных ЭКГ

Врачи столичной скорой помощи сделали более полумиллиона дистанционных электрокардиограмм (ЭКГ) с начала 2019 года.
Вечерняя Москва 00:25
Политика

В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 15:11
Авто

Костромским водителям больше не помогут «антирадары»

Костромские водители могут больше не использовать свои «антирадары», узнал KOSTROMA.TODAY.
Kostroma.Today 23 октября в 04:40
Единоборства

Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве

Lenta.ru 01:15
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике лихорадки Денге

В январе 2019 года Роспотребнадзор сообщал, что за 11 месяцев 2018 года было зафиксировано 212 случаев лихорадки Денге у российских туристов после посещения ими стран Юго-Восточной Азии.
Известия 01:00
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Политика

Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество

Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге

Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
Красная весна 23 октября в 23:10
Гаджеты

В Google рассказали о скорости распространения Android 10

В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
UfacityNews.ru вчера в 15:05
Политика

Сенатор США намерен представить резолюцию против импичмента Трампа

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что намерен представить в сенате резолюцию, в которой будут представлены упущения, допущенные при проведении процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 21:15
Происшествия

В Карелии медведь напал на дрессировщика на глазах у зрителей

В карельском городе Олонец медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления.
РИА Новости вчера в 02:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное