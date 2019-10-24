Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпийский»
|2′
Пьерос Сотериу
Сергей Сидорчук
|22′
Беньямин Вербич
|46′
|51′
Йенс Стаге
Артем Шабанов
|53′
Томаш Кендзера
|55′
|59′
Карло Бартолец
Артем Беседин
|68′
|75′
Виктор Фишер
Николай Томсен
Карлос де Пена
Денис Гармаш
|80′
|87′
Расмус Фальк
Гильермо Варела
|89′
Майкл Сантос
Никлас Бендтнер
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑4‑2
1
Бущан
94
Кендзера
4
Попов
30
Шабанов
16
Миколенко
15
Цыганков
5
Сидорчук
8
Шепелев
19
Гармаш
41
Беседин
7
Вербич
21
Юнссон
17
Бартолец
4
Папаяннопулос
25
Нельссон
19
Овьедо
6
Стаге
10
Зека
8
Томсен
32
Бендтнер
9
Сотериу
2
Варела
Копенгаген
Расстановка 4‑3‑3
Букмекеры оценили шансы команд. Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд. Поэтому букмекеры считают явными фаворитами хозяев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 19:08, Ашберн
Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов в зеленой форме
Bookmaker-ratings.ru 22 октября в 06:30
Политика
Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций
Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
РИА Новости 13:50
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Армия и оружие
У границ России за неделю заметили 19 самолётов-разведчиков
По данным издания, воздушную разведку вдоль границ РФ вели 19 летательных аппаратов.
Life.ru 19:01
Шоу-бизнес
Олаф Шварцкопф показал кадры с Анастасией Заворотнюк из личного архива
Бывший супруг актрисы Анастасии Заворотнюк показал кадры с участием звезды из личного архива.
Дни24 11:09
Экономика
Первый в РФ завод по производству катализаторов строят в Омске
Политика Сегодня 06:00
Культура
Сериал «Екатерина. Самозванцы» куплен более чем в 100 странах
Как ранее писал News.ru, в новых сериях будут описаны события весны 1774 года, когда период войны с Турцией совпал с попытками самозванцев занять престол и непростой ситуацией в личной жизни императрицы.
News.ru 22 октября в 05:01
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры
Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru 07:47
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка
МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
RT на русском 14:10
Армия и оружие
Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия 17:01
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Известия 07:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 22 октября в 02:27
Авто
Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis GV80
Южнокорейский бренд класса люкс готовит к выходу на рынок свой первый кроссовер Genesis GV80.
Тарантас Ньюс 00:26
Единоборства
Соперник Волкова на турнире UFC в Москве снялся с боя
Соперник Александра Волкова по главному бою на турнире UFC в Москве бразилец Джуниор дос Сантос снялся с поединка из-за проблем со здоровьем, сообщили в команде российского бойца.
Чемпионат 22 октября в 04:26
Космос
SpaceX планирует запустить Starlink в середине 2020 года
Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила в ходе прошедшего в США круглого стола для СМИ, что компания планирует запустить спутниковую сеть Starlink, позволяющую получить широкополосный доступ в интернет во всем мире, в середине 2020 года.
Коммерсантъ 13:18
Политика
Мария Бутина вернется в Россию 26 октября
Коммерсантъ 18:28
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной
Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.
Рамблер 14:33
Интернет
Россиян атаковал опасный вирус под видом бухгалтерских документов
Компания Check Point рассказала об активизации вредоносной программы под названием Pony, которая заражает компьютеры, проникая на них под видом электронных писем, имитирующих бухгалтерские запросы.
Российская газета 10:27
Экономика
В правительстве сняли разногласия по господдержке проектов в Арктике
В правительстве согласованы общие принципы господдержки и льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктического региона, по итогам совещания, которое прошло в четверг, 24 октября, под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова, передал корреспондент РБК.
РБК 11:03
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:20
Экономика
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости 18:09
Политика
Полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова
РИА Новости 18:53
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 07:12
Спорт
В США принят «закон Родченкова» о допинговом сговоре
Закон названный по имени беглого российского экс руководителя московской антидопинговой лаборатории, подразумевает введение уголовной ответственности за попытки влияния на международные соревнования путем подкупа руководящих лиц.
Bethub.org 11:38
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU вчера в 08:57
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Музыка
Пять тысяч фанатов Queen спели Bohemian Rhapsody
Газета.Ru 10:06