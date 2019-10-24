Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы

Динамо (Киев) — Копенгаген
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
2′
Пьерос Сотериу
Сергей Сидорчук
22′
Беньямин Вербич
46′
51′
Йенс Стаге
Артем Шабанов
53′
Томаш Кендзера
55′
59′
Карло Бартолец
Артем Беседин
68′
75′
Виктор Фишер
Николай Томсен
Карлос де Пена
Денис Гармаш
80′
87′
Расмус Фальк
Гильермо Варела
89′
Майкл Сантос
Никлас Бендтнер
Букмекеры оценили шансы команд. Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд. Поэтому букмекеры считают явными фаворитами хозяев.
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