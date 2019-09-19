Онлайн видеотрансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» Киев — «Мальме», который состоится сегодня, 19 сентября, в Киеве, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало игры — в 19:55 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 19:45 по московскому времени.

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