Футбол
Газета.RuКиевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Беньямин Вербич
|51′
|57′
Феликс Беймо
Эрик Ларссон
|64′
Андерс Кристиансен
Жерсон Родригеш
Артем Беседин
|73′
|73′
Андерс Кристиансен
Маркус Антонссон
Виталий Буяльский
|84′
|86′
Арнор Траустасон
Роман Галль
Виктор Цыганков
Александр Караваев
|90′+1′
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑3‑3
71
Бойко
94
Кендзера
30
Шабанов
44
Кадар
16
Миколенко
29
Буяльский
5
Сидорчук
8
Шепелев
20
Караваев
41
Беседин
7
Вербич
27
Далин
2
Ларссон
24
Нильсен
17
Бенгтссон
4
Сафари
18
Галль
6
Левицки
7
Баширу
5
Рикс
23
Антонссон
9
Розенберг
Мальме
Расстановка 4‑4‑2
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в столице Украины, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Виталий Буяльский.
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