Футбол

Газета.RuГазета.RuКиевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы

Динамо (Киев) — Мальме
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Беньямин Вербич
51′
57′
Феликс Беймо
Эрик Ларссон
64′
Андерс Кристиансен
Жерсон Родригеш
Артем Беседин
73′
73′
Андерс Кристиансен
Маркус Антонссон
Виталий Буяльский
84′
86′
Арнор Траустасон
Роман Галль
Виктор Цыганков
Александр Караваев
90′+1′
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в столице Украины, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Виталий Буяльский.
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