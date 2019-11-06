Начало игры — в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 22:45 мск.

Все про Спорт ру

Экономика Китай и США договорились о поэтапной отмене торговых пошлин "Если Китай и США достигнут соглашения по первому этапу [урегулирования торгового спора], то в соответствии с содержанием соглашения обе стороны должны будут синхронно и пропорционально отменить существующие дополнительные пошлины, что является важным условием для достижения соглашения", - добавил он.

Политика Сенцов отказывался от общения с украинцами в российской тюрьме Zuma / TASS Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что не уважает украинцев, которые приезжают на заработки в Россию.

Общество На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.

Политика Эрдоган обсудит с Путиным обстановку в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика На Украине завели дело после драки Ляшко с депутатом Зеленского В Киевской области полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта лидера Радикальной партии Олега Ляшко и депутата Андрея Геруса от президентской фракции "Слуга народа".

Армия и оружие Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.

Общество Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.

Финансы Доля нерезидентов в ОФЗ выросла до 31.4% Средний срок до погашения ОФЗ, в которые нерезиденты нарастили объем вложений, составляет 9.18 года, а средний срок до погашения всего портфеля ОФЗ у нерезидентов в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 0.09 года и составил 7.55 года.

Культура Вышел документальный фильм про Децла от Романа Супера Журналист Роман Супер выпустил первую серию документального фильма о Кирилле Толмацком, известном как рэпер Децл.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения в России В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

Общество Словарь Collins выбрал словом года деятельность Греты Тунберг Британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Кино У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.

Политика Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.

Шоу-бизнес Киану Ривз представил всем свою новую девушку На днях 55-летний Киану Ривз оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.

Общество Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала.