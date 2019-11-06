Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прямая трансляция

Динамо (Загреб) — Шахтер
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Максимир»
Динамо (Загреб)
Расстановка 3‑5‑2
40
Ливакович
  
28
Теофиль-Катрин
  
66
Дилавер
  
55
Перич
  
30
Стоянович
  
7
Ольмо
  
27
Моро
  
5
Адеми
  
22
Леовац
  
21
Петкович
  
99
Оршич
  
30
Пятов
  
98
Додо
  
4
Кривцов
  
22
Матвиенко
  
31
Исмаили
  
11
Марлос
  
21
Патрик
  
20
Коваленко
  
6
Степаненко
  
7
Тайсон
  
10
Мораес
  
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
Начало игры — в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 22:45 мск.
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