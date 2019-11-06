Лига чемпионов
Sport24.ru«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прямая трансляция
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Максимир»
Динамо (Загреб)
Расстановка 3‑5‑2
40
Ливакович
28
Теофиль-Катрин
66
Дилавер
55
Перич
30
Стоянович
7
Ольмо
27
Моро
5
Адеми
22
Леовац
21
Петкович
99
Оршич
30
Пятов
98
Додо
4
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
11
Марлос
21
Патрик
20
Коваленко
6
Степаненко
7
Тайсон
10
Мораес
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
Начало игры — в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 22:45 мск.
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«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года
LiveSport.ru04 ноября в 20:32
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