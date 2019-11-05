Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ruДинамо (Загреб) — Шахтер 1:1 (1-й тайм)

Динамо (Загреб) — Шахтер
1 – 1
1-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Максимир»
13′
Алан Патрик
Бруно Петкович
25′
Эмир Дилавер
34′
Никола Моро
41′
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
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