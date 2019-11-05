Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

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Общество В Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник 5 ноября приняли в первом чтении законопроект о создании в России вытрезвителей.

Гаджеты Fossil представила умные часы с электронными чернилами и стрелками Компания Fossil представила линейку умных часов Hybrid HR, совмещающих постоянно включенный экран на электронных чернилах и обычные стрелки, сообщается в пресс-релизе компании.

Кино Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене» Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».

Происшествия Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.

Шоу-бизнес Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.

Футбол «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов UEFA Футболисты российского «Локомотива» проиграли итальянскому «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.

Футбол Андре Гомеш обратился к болельщикам после перенесенной операции Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш обратился к болельщикам после того, как его выписали из больницы, где португальцу была сделана операция на правом голеностопе.

Футбол «Ливерпуль» сыграет разными составами в Кубке лиги и на клубном ЧМ "Ливерпуль" будет вынужден сыграть двумя разными составами в матче 1/4 финала Кубка английской лиги (EFL) с "Астон Виллой" и полуфинале клубного чемпионата мира.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.

Авто Изображения обновленного салона Lada 4x4 показали в Сети Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.

Здоровье Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.

Политика В парламенте Швеции призвали вступить в НАТО из-за «агрессии России» Властям Швеции стоит в кратчайшие сроки рассмотреть возможность подачи заявки на вступление в НАТО из-за «агрессивного поведения России».

Политика Ляшко и представитель Зеленского при правительстве подрались в аэропорту Дракой в аэропорту Борисполь закончилась встреча экс-депутата Рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко с нынешним главой комитета по вопросам энергетики и ЖКХ и представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса.

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Здоровье Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость Разбор полетов Среди популярных вариантов блюд на завтрак диетологи отметили и так называемый английский завтрак, включающий в себя бекон или жареные сосиски, яичницу-глазунью, тосты и фасоль в томатном соусе.

Политика Лавров не поддержал лишение аккредитации Deutsche Welle «МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации СМИ», — сказал Лавров.

Политика Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.

Авто Skoda показала салон новой Octavia Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.

Футбол Хонда подписал контракт с «Витессом» «Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.

Наука Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.