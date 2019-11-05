Лига чемпионов
LiveSport.ruДинамо (Загреб) — Шахтер 1:1 (1-й тайм)
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Максимир»
|13′
Алан Патрик
Бруно Петкович
|25′
Эмир Дилавер
|34′
Никола Моро
|41′
|46%
|Владение мячом
|54%
|79%
|Процент точных передач
|84%
|2
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|1
|3
|Отборы
|7
|8
|Фолы
|5
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Динамо (Загреб)
Расстановка 3‑5‑2
40
Ливакович
28
Теофиль-Катрин
66
Дилавер
55
Перич
30
Стоянович
7
Ольмо
27
Моро
5
Адеми
22
Леовац
21
Петкович
99
Оршич
30
Пятов
98
Додо
4
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
11
Марлос
21
Патрик
20
Коваленко
6
Степаненко
7
Тайсон
10
Мораес
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
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