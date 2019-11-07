Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо". Встреча группы С в Загребе завершилась со счетом 3:3.

«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»

Футбол «Црвена Звезда» — «Тоттенхэм» — 0:4, Сон Хын Мин вышел и сделал дубль Сегодня Сон Хын Мин вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» и стал одним из героев игры.

Политика В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

Экономика WSJ узнала о планах Xerox купить HP Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.

Космос Основатель Марсианского общества обосновывает миссию на Марс «Mars Direct» Mars Direct, утверждает Зубрин, имеет больше смысла, чем нынешняя архитектура космического корабля SpaceX и планы НАСА, которые могут использовать лунную космическую станцию Gateway в качестве отправной точки для миссий на Марс.

Происшествия Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.

Экономика МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.

Футбол «Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге» После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.

Армия и оружие Зеленский хочет сформировать военную полицию Украины Президент Украины Владимир Зеленский отдал поручение главе Минобороны, чтобы ведомство в своей деятельности опиралось на стандарты НАТО.

Политика Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.

Космос Печальные фото с Марса прислал Curiosity После закрытия миссии Opportunity марсоход Curiosity теперь остается единственным аппаратом, работающим на Марсе.

Общество Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.

Общество Росстат назвал среднюю зарплату школьного учителя В июле Росстат сообщил, что зарплаты 20% работников сферы образования оказались ниже 14,7 тыс. рублей в месяц, а 7% получали ниже минимального размера оплаты труда, установленного в объеме 11,28 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.

Авто Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.

Спорт ARD: Россия не предоставила ВАДА все ответы Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт в своем Twitter сообщил, что Россия предоставила не все ответы на вопросы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по поводу несоответствия данных московской лаборатории и имеющейся у организации копией базы данных, полученной от информаторов.

Общество В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.

Здоровье Новосибирские поликлиники проведут «Субботник здоровья» День открытых дверей пройдёт одновременно во всех поликлиниках, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Шоу-бизнес Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии Как рассказала звезда, в своё время, когда она переживала домашнее насилие, она боялась кому-то об этом рассказывать, поскольку ей было стыдно.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Общество Ученые предупредили о чрезвычайной климатической ситуации во всем мире Более 11 тыс. климатологов из 153 стран подписали открытое письмо, в котором призвали ООН и власти всех государств объявить климатическое чрезвычайное положение.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли рассказала, что хочет уехать из США Американская актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar, что хочет уехать из США, но не может этого сделать пока их с Брэдом Питтом дети не достигли 18 лет.