Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ruДинамо (Загреб) — Шахтер 3:3

Динамо (Загреб) — Шахтер
3 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Максимир»
13′
Алан Патрик
Бруно Петкович
25′
Эмир Дилавер
34′
Никола Моро
41′
Петар Стоянович
Лука Иванушец
72′
73′
Марлос
Никола Моро
74′
Мислав Оршич
Марко Джира
77′
79′
Марлос
Лука Иванушец
83′
84′
Алан Патрик
Тете
86′
Николай Матвиенко
Дентиньо
Ариан Адеми
89′
90′+1′
Тарас Степаненко
Маркос Антонио
Бруно Петкович
Дамиан Кондзер
90′+1′
90′+3′
Жуниор Мораес
Ариан Адеми
90′+4′
Кевин Теофиль-Катрин
90′+7′
90′+8′
Тете
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
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