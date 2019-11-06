Лига чемпионов

ODDS.ruODDS.ru«Динамо» Загреб – «Шахтер» Донецк: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги чемпионов

Динамо (Загреб) — Шахтер
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Максимир»
"Динамо" Загреб В группе C "Динамо" идет на второй позиции, набрав четыре очка.
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«Динамо» Загреб – «Шахтер» Донецк: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги чемпионов

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