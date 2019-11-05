Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».

Все про Спорт ру

Политика Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти Москва не намерена взаимодействовать с Вашингтоном по вопросу сирийской нефти, это национальное достояние сирийского народа, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

Энергетика «Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.

Армия и оружие NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Наука Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.

Футбол Анчелотти отказался от общения с прессой после игры с «Зальцбургом» Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после домашней ничьей с "Зальцбургом" (1:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов отказался от общения с журналистами и проигнорировал обязательную послематчевую пресс-конференцию.

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Армия и оружие Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.

Экономика Авиакомпании Lufthansa не хватает спроса в регионах России Крупная европейская авиакомпания Lufthansa не планирует возвращаться в российские регионы.

Политика Демократы опубликовали показания посла США в ЕС по импичменту Представители Демпартии США в палате представителей опубликовали показания американского посла в ЕС Гордона Сондленда, которые он давал в Конгрессе по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.

Шоу-бизнес Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.

Кино Колин Фаррелл сыграет в новом «Бэтмене» Пингвин, кадр из фильма "Бэтмен возвращается" Ранее было объявлено, что главную роль, самого супергероя, сыграет Роберт Паттинсон, а Женщину-кошку доверили актрисе Зои Кравиц.

Общество В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.

Экономика «Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".

Футбол Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно» После игры Виктор Михайлович Гончаренко сказал, что нужно дать игрокам побороться в таких матчах.

Происшествия В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино: в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Политика Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.

Политика Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.

Политика Экс-лидер ГДР заявил, что слишком долго доверял Горбачеву Горбачев впоследствии говорил, что предоставил свободу всем социалистическим странами самим определять свою политику.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.

Спорт Зеппельт: Россия не ответила на 8 вопросов ВАДА «Согласно источникам, близким к ВАДА, Россия ответила только на 23 из 31 вопроса ВАДА о предполагаемых несоответствиях в данных Московской лаборатории и не предоставила всех требуемых устройств/данных, а также аналитических данных по ЭПО», — написал Зеппельт в своём «твиттере».

Армия и оружие В Чечне презентовали «люксовый» бронеавтомобиль Бронеавтомобиль способен развивать скорость до 120 километров в час и рассчитан на грузоподъемность до 6,8 тысячи килограммов.