Лига чемпионов

Все про Спорт руВсе про Спорт ру«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва

Динамо (Загреб) — Шахтер
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Максимир»
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
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«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва

Все про Спорт рувчера в 12:57

«Динамо» Загреб – «Шахтер» Донецк: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги чемпионов

ODDS.ruвчера в 15:46

«Динамо» Загреб – «Шахтер». 06.11.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ruвчера в 10:30

«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года

LiveSport.ru04 ноября в 20:32
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Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Lenta.ru 02:50
Политика

Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

Москва не намерена взаимодействовать с Вашингтоном по вопросу сирийской нефти, это национальное достояние сирийского народа, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
Взгляд.ру 03:15
Энергетика

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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва 04 ноября в 16:19
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NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Политика

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Наука

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Футбол

Анчелотти отказался от общения с прессой после игры с «Зальцбургом»

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после домашней ничьей с "Зальцбургом" (1:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов отказался от общения с журналистами и проигнорировал обязательную послематчевую пресс-конференцию.
Soccer.ru вчера в 21:17
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.
РБК вчера в 08:32
Экономика

Авиакомпании Lufthansa не хватает спроса в регионах России

Крупная европейская авиакомпания Lufthansa не планирует возвращаться в российские регионы.
URA.Ru 03:12
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни

Lenta.ru 02:59
Политика

Демократы опубликовали показания посла США в ЕС по импичменту

Представители Демпартии США в палате представителей опубликовали показания американского посла в ЕС Гордона Сондленда, которые он давал в Конгрессе по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа.
REGNUM вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах

В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Кино

Колин Фаррелл сыграет в новом «Бэтмене»

Пингвин, кадр из фильма "Бэтмен возвращается" Ранее было объявлено, что главную роль, самого супергероя, сыграет Роберт Паттинсон, а Женщину-кошку доверили актрисе Зои Кравиц.
Super.ru 02:44
Общество

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости 04 ноября в 19:01
Экономика

«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров

Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости вчера в 02:41
Футбол

Защитник «Зенита» Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины

Газета.Ru 03:12
Футбол

Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»

После игры Виктор Михайлович Гончаренко сказал, что нужно дать игрокам побороться в таких матчах.
Спорт-Экспресс вчера в 10:35
Политика

Депутат Верховной рады рассказал о возвращении к власти «тупых людей»

Известия 00:02
Происшествия

В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы

Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино: в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека.
РБК 02:48
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Политика

Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы

Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.
Взгляд.ру вчера в 18:58
Политика

«Для Омской области Казахстан имеет ключевое значение»: Бурков

Казахстан на сегодняшний день имеет ключевое значение для Омской области.
REGNUM 00:33
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Политика

Экс-лидер ГДР заявил, что слишком долго доверял Горбачеву

Горбачев впоследствии говорил, что предоставил свободу всем социалистическим странами самим определять свою политику.
РИА Новости 03:06
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России

В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.
Коммерсантъ 02:21
Спорт

Зеппельт: Россия не ответила на 8 вопросов ВАДА

«Согласно источникам, близким к ВАДА, Россия ответила только на 23 из 31 вопроса ВАДА о предполагаемых несоответствиях в данных Московской лаборатории и не предоставила всех требуемых устройств/данных, а также аналитических данных по ЭПО», — написал Зеппельт в своём «твиттере».
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Армия и оружие

В Чечне презентовали «люксовый» бронеавтомобиль

Бронеавтомобиль способен развивать скорость до 120 километров в час и рассчитан на грузоподъемность до 6,8 тысячи килограммов.
Профиль вчера в 15:07
Происшествия

В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы

Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости 02:07
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Хорватский футбольный клуб из Загреба. Основан в 1945 году на основе трёх загребских клубов : «Граджянски», «Конкордии» и ХАШК. Свои матчи проводит на стадионе «Максимир». Является лучшим клубом Хорватии в период независимости по количеству титулов. 20-кратный чемпион Хорватии, 15-кратный обладатель Кубка Хорватии и 5-кратный обладатель Суперкубка Хорватии. Клуб всю свою историю провёл в высшем дивизионе, ещё будучи участником Первой лиги Югославии с 1946 по 1991 год, с 1992 года выступает в Высшем дивизионе Хорватии.
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