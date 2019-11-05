Лига чемпионов
Все про Спорт ру«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Максимир»
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
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«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года
LiveSport.ru04 ноября в 20:32
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