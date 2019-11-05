Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».

Технологии Телевизоры Nokia вскоре станут реальностью Источники сообщают, что индийская онлайн-площадка Flipkart готовится к запуску первых в мире умных телевизоров под брендом Nokia.

Единоборства Отец Нурмагомедова не исключил боя его сына с боксером Мэйуэзером Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что бой его сына против американца Флойда Мэйуэзера-младшего возможен после следующей защиты россиянином его чемпионского пояса.

Происшествия Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Экономика Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).

Армия и оружие Россия получила секретную израильскую противоракету Военный интернет-портал «Sina» сообщили о том, что выпущенная Израилем противоракета из системы противоракетной обороны «Праща Давида» упав на территории Сирийской Арабской республики, получила незначительные повреждения и была отдана российским специалистам для изучения.

Здоровье Первые симптомы рака печени назвали врачи Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).

Футбол Московский «Локомотив» принимает туринский «Ювентус» Напомним, что в первом матче против «Ювентуса» москвичи проиграли со счетом 1:2. В той игре «Локомотив» был впереди на протяжении большей части времени, однако давление туринцев оказалось сильнее и Пауоло Дибала добыл победу для «старой синьоры».

Общество Госдума запретит продажу смартфонов без российского ПО Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).

Происшествия Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.

Общество Мошенники разработали новую схему кражи данных клиентов банков Обычно большие объемы хранятся на удаленных от рабочего места серверах внутри банка (или на аутсорсе – например, в облачных хранилищах вендоров – разработчиков ИТ-систем банков), к которым нельзя получить доступ лишь по данным корпоративной почты сотрудника, например, кредитного отдела.

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Авто На шоу SEMA представили электрический Ford Mustang Пока весь мир ждёт электрический кроссовер, вдохновлённый моделью Ford Mustang, американская компания привезла на тюнинг-шоу SEMA сам масл-кар, который получил полностью электрическую силовую установку.

Экономика Названа причина бедности большинства людей В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».