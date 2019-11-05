Лига чемпионов

Все про Спорт руВсе про Спорт ру«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва

Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
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Военный интернет-портал «Sina» сообщили о том, что выпущенная Израилем противоракета из системы противоракетной обороны «Праща Давида» упав на территории Сирийской Арабской республики, получила незначительные повреждения и была отдана российским специалистам для изучения.
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Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
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Напомним, что в первом матче против «Ювентуса» москвичи проиграли со счетом 1:2. В той игре «Локомотив» был впереди на протяжении большей части времени, однако давление туринцев оказалось сильнее и Пауоло Дибала добыл победу для «старой синьоры».
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Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.
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Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
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МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
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Постпред США в ЕС назвал главное условие встречи Трампа с Зеленским

Постоянный представитель Соединенных Штатов в Европейской союзе Гордон Сондланд назвал главное условие встречи президента Америки Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Впавшая в кому экс-жена Цеповяза оставила записку

На имущество Натальи, которая по условиям брачного договора с Цеповязом является директором агрофирмы «Слава Кубани», наложен арест.
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Пока весь мир ждёт электрический кроссовер, вдохновлённый моделью Ford Mustang, американская компания привезла на тюнинг-шоу SEMA сам масл-кар, который получил полностью электрическую силовую установку.
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Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
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