Лига чемпионов
Все про Спорт ру«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
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«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года
LiveSport.ru04 ноября в 20:32
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Армия и оружие
Россия получила секретную израильскую противоракету
Военный интернет-портал «Sina» сообщили о том, что выпущенная Израилем противоракета из системы противоракетной обороны «Праща Давида» упав на территории Сирийской Арабской республики, получила незначительные повреждения и была отдана российским специалистам для изучения.
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Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
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Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
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Московский «Локомотив» принимает туринский «Ювентус»
Напомним, что в первом матче против «Ювентуса» москвичи проиграли со счетом 1:2. В той игре «Локомотив» был впереди на протяжении большей части времени, однако давление туринцев оказалось сильнее и Пауоло Дибала добыл победу для «старой синьоры».
Наука
Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству
Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.
Общество
Госдума запретит продажу смартфонов без российского ПО
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Общество
Мошенники разработали новую схему кражи данных клиентов банков
Обычно большие объемы хранятся на удаленных от рабочего места серверах внутри банка (или на аутсорсе – например, в облачных хранилищах вендоров – разработчиков ИТ-систем банков), к которым нельзя получить доступ лишь по данным корпоративной почты сотрудника, например, кредитного отдела.
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Политика
Постпред США в ЕС назвал главное условие встречи Трампа с Зеленским
Постоянный представитель Соединенных Штатов в Европейской союзе Гордон Сондланд назвал главное условие встречи президента Америки Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Впавшая в кому экс-жена Цеповяза оставила записку
На имущество Натальи, которая по условиям брачного договора с Цеповязом является директором агрофирмы «Слава Кубани», наложен арест.
Авто
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Пока весь мир ждёт электрический кроссовер, вдохновлённый моделью Ford Mustang, американская компания привезла на тюнинг-шоу SEMA сам масл-кар, который получил полностью электрическую силовую установку.
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Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Шоу-бизнес
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На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Политика
Иран начал закачку газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо
Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что с 6 ноября Тегеран начинает обогащение урана на объекте в Фордо на уровне 5%. По его словам, до заключения ядерной сделки Иран обогащал уран в Фордо до 20%.
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.