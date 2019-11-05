Лига чемпионов

Все про Спорт руВсе про Спорт ру«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва

Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
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«Динамо» Загреб — «Шахтер»: букмекеры назвали фаворита матча

Bookmaker-ratings.ru06:23

«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва

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«Динамо» Загреб – «Шахтер» Донецк: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги чемпионов

ODDS.ruвчера в 15:46

«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года

LiveSport.ru04 ноября в 20:32

Динамо Загреб - Шахтер: где и когда смотреть матч 4 тура Лиги чемпионов (6 ноября)

Prognozist03:25
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 11:01, Ашберн
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Происшествия

Защита Шамсутдинова настаивает на переквалификации дела

По словам адвоката, солдата-срочника могли довести до такого состояния.
Rambler News Service 06:32
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Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи

Актуальные Новости 02:34
Энергетика

Цена нефти превысила $63 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:43 мск на 1,61%, до $63,13 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
ТАСС вчера в 11:09
Политика

В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен

Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
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Хоккей

Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
Космос

«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства

Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр вчера в 03:31
Политика

Азербайджан вручил послу России ноту протеста

Посла России в Баку Михаила Бочарникова вызвали в азербайджанский МИД, где вручили ему ноту протеста из-за визита в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
РИА Новости 10:09
Энергетика

«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 04 ноября в 13:51
Происшествия

Главный судмедэксперт Подмосковья уволился из-за «пьяного мальчика»

Эксперт Михаил Клейменов обнаружил в крови погибшего 2,7 промилле алкоголя.
Автомобили.ру 10:27
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Общество

Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Происшествия

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

REGNUM 07:48
Общество

КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции

Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.
Известия 08:14
Политика

США обнародовали новые показания по делу об импичменте Трампа

Волкер в свою очередь рассказал, что личного адвоката лидера США Рудольфа Джулиани умышленно делали главным связующим звеном между президентом и украинскими чиновниками.
РЕН ТВ 01:35
Шоу-бизнес

Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото

Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru 10:49
Политика

Путин объяснил, зачем России уникальное оружие

Новое российское оружие создано для того, чтобы гарантировать государству безопасность, учитывая растущие угрозы, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 10:52
Гаджеты

Fossil представила умные часы с электронными чернилами и стрелками

Компания Fossil представила линейку умных часов Hybrid HR, совмещающих постоянно включенный экран на электронных чернилах и обычные стрелки, сообщается в пресс-релизе компании.
N+1 07:31
Технологии

РКН: более 900 операторов используют новый механизм выгрузки из Единого реестра запрещенной информации

Механизм дает возможность операторам связи получать выгрузку в формате «дельты» - новых или изменивших свои сетевые адреса ресурсов, что в пять раз увеличивает скорость ограничения доступа к вредной информации.
Радиочастотный спектр вчера в 07:26
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Общество

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет 07:49
Общество

Госдума запретила продажу смартфонов без российского ПО

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому запрещается продажа смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).
9111.ru вчера в 08:25
Армия и оружие

МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом

Пхеньян считает намерение США провести совместные с Южной Кореей военные учения декларацией курса на конфронтацию в отношениях, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД КНДР Квон Чжон Гына.
РИА Новости 10:41
Музыка

Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

РИА Новости 09:51
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Культура

РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России

Минкультуры России поддержало, но еще не утвердило предложенную Русской православной церковью программу по 3D-съемке аварийных и руинированных памятников Русской церкви, сообщил РИА Новости в среду председатель экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин.
РИА Новости 10:10
Общество

Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР

Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru вчера в 16:24
Политика

Лавров не поддержал лишение аккредитации Deutsche Welle

«МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации СМИ», — сказал Лавров.
РБК 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
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