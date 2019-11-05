Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».

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Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Происшествия Защита Шамсутдинова настаивает на переквалификации дела По словам адвоката, солдата-срочника могли довести до такого состояния.

Энергетика Цена нефти превысила $63 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:43 мск на 1,61%, до $63,13 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Политика В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.

Космос «Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.

Политика Азербайджан вручил послу России ноту протеста Посла России в Баку Михаила Бочарникова вызвали в азербайджанский МИД, где вручили ему ноту протеста из-за визита в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Энергетика «Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.

Общество Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон» Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".

Происшествия Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Общество КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.

Политика США обнародовали новые показания по делу об импичменте Трампа Волкер в свою очередь рассказал, что личного адвоката лидера США Рудольфа Джулиани умышленно делали главным связующим звеном между президентом и украинскими чиновниками.

Шоу-бизнес Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.

Политика Путин объяснил, зачем России уникальное оружие Новое российское оружие создано для того, чтобы гарантировать государству безопасность, учитывая растущие угрозы, заявил президент России Владимир Путин.

Гаджеты Fossil представила умные часы с электронными чернилами и стрелками Компания Fossil представила линейку умных часов Hybrid HR, совмещающих постоянно включенный экран на электронных чернилах и обычные стрелки, сообщается в пресс-релизе компании.

Технологии РКН: более 900 операторов используют новый механизм выгрузки из Единого реестра запрещенной информации Механизм дает возможность операторам связи получать выгрузку в формате «дельты» - новых или изменивших свои сетевые адреса ресурсов, что в пять раз увеличивает скорость ограничения доступа к вредной информации.

Общество Госдума запретила продажу смартфонов без российского ПО Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому запрещается продажа смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).

Армия и оружие МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом Пхеньян считает намерение США провести совместные с Южной Кореей военные учения декларацией курса на конфронтацию в отношениях, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД КНДР Квон Чжон Гына.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.

Культура РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России Минкультуры России поддержало, но еще не утвердило предложенную Русской православной церковью программу по 3D-съемке аварийных и руинированных памятников Русской церкви, сообщил РИА Новости в среду председатель экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин.

Общество Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.