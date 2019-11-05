Футбол
Все про Спорт ру«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 12:32, Ашберн
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.
RT на русском 03:50
Здоровье
Названы симптомы развития рака печени
Слишком быстрое насыщение в результате приема пищи может сигнализировать о развитии рака печени, рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании.
РИА Новости 04:53
Здоровье
Новосибирские поликлиники проведут «Субботник здоровья»
День открытых дверей пройдёт одновременно во всех поликлиниках, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
Новосибирские новости 04:44
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Происшествия
Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем
На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Новостной фронт 07:02
Общество
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели
40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия вчера в 12:00
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Здоровье
Томское здравоохранение получит дополнительные средства по нацпроектам
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на пленарном заседании Дня главы муниципального образования сообщил о средствах, которые будут выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения.
НИА-Томск 04:52
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Политика
Бывший глава МИД Украины рассказал о перепалке с Лавровым
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что в процессе переговоров в Минске у него произошла эмоциональная перепалка с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Lenta.ru 06:59
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня вчера в 03:55
Здоровье
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Политика
В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Общество
ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков
В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.
РБК 09:37
Политика
Украина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз железнодорожных вагонов из России, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года.
Известия 11:27
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Политика
Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой
Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.
Известия 10:36
Общество
Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Интерфакс 04:41
Здоровье
Жизненно важный препарат вернут в аптеки Алтайского края
Губернатор Виктор Томенко поручил алтайскому минздраву донести информацию о препарате жителям края.
Тайга.инфо 02:39
Экономика
Счета компании братьев Березуцких арестовали
Федеральная налоговая служба заблокировала несколько счетов у дочерних компаний холдинга «Премьер футбол групп».
Московский Комсомолец 08:57