Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт ру«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва

Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
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«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва

Все про Спорт рувчера в 12:57

Динамо Загреб - Шахтер: прогноз Александра Пяткина 6 ноября 2019

Ставка TV12:13
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 12:32, Ашберн
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Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

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Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

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Ранившей насильника ножом девушке смягчили статью обвинения

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Медведев уволил замглавы Минприроды

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.
RT на русском 03:50
Здоровье

Названы симптомы развития рака печени

Слишком быстрое насыщение в результате приема пищи может сигнализировать о развитии рака печени, рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании.
РИА Новости 04:53
Здоровье

Новосибирские поликлиники проведут «Субботник здоровья»

День открытых дверей пройдёт одновременно во всех поликлиниках, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
Новосибирские новости 04:44
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Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Происшествия

Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем

На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Новостной фронт 07:02
Общество

Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели

40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия вчера в 12:00
Общество

Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Политика

Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Здоровье

Томское здравоохранение получит дополнительные средства по нацпроектам

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на пленарном заседании Дня главы муниципального образования сообщил о средствах, которые будут выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения.
НИА-Томск 04:52
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Происшествия

Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Политика

Бывший глава МИД Украины рассказал о перепалке с Лавровым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что в процессе переговоров в Минске у него произошла эмоциональная перепалка с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Lenta.ru 06:59
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня вчера в 03:55
Здоровье

Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма

Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Политика

В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Общество

ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков

В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.
РБК 09:37
Политика

Украина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России

Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз железнодорожных вагонов из России, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года.
Известия 11:27
Футбол

Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины

Pravda.Ru 06:12
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51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Политика

Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове

Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Политика

Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой

Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.
Известия 10:36
Общество

Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Происшествия

В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином

Интерфакс 04:41
Здоровье

Жизненно важный препарат вернут в аптеки Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко поручил алтайскому минздраву донести информацию о препарате жителям края.
Тайга.инфо 02:39
Экономика

Счета компании братьев Березуцких арестовали

Федеральная налоговая служба заблокировала несколько счетов у дочерних компаний холдинга «Премьер футбол групп».
Московский Комсомолец 08:57
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