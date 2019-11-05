Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».

Все про Спорт ру

Политика Медведев уволил замглавы Минприроды Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.

Здоровье Названы симптомы развития рака печени Слишком быстрое насыщение в результате приема пищи может сигнализировать о развитии рака печени, рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании.

Здоровье Новосибирские поликлиники проведут «Субботник здоровья» День открытых дверей пройдёт одновременно во всех поликлиниках, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Общество Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.

Политика Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Здоровье Томское здравоохранение получит дополнительные средства по нацпроектам Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на пленарном заседании Дня главы муниципального образования сообщил о средствах, которые будут выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Политика Бывший глава МИД Украины рассказал о перепалке с Лавровым Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что в процессе переговоров в Минске у него произошла эмоциональная перепалка с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Здоровье Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.

Политика В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.

Общество ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.

Политика Украина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз железнодорожных вагонов из России, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года.

Политика Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.

Политика Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.

Общество Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Здоровье Жизненно важный препарат вернут в аптеки Алтайского края Губернатор Виктор Томенко поручил алтайскому минздраву донести информацию о препарате жителям края.