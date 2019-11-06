Лига чемпионов
Bookmaker-ratings.ru«Динамо» Загреб — «Шахтер»: букмекеры назвали фаворита матча
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Максимир»
Букмекеры оценили шансы соперников в предстоящей игре. По мнению букмекеров, фаворитом матча является «Динамо», шансы которого оцениваются коэффициентом 2,4. Поставить на успех «Шахтера» можно за 2,9. В процентах вероятности это 40% и 32%.
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«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года
LiveSport.ru04 ноября в 20:32
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