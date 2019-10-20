РПЛ
Спорт-Экспресс«Динамо» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч 13-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнет нападающий бело-голубых Кирилл Панченко и форвард «быков» Магомед-Шапи Сулейманов.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:39, Вашингтон
Футбол
«Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:31
Гаджеты
Google Pixel 4 можно разблокировать с закрытыми глазами
Устройство можно разблокировать, даже если у пользователя закрыты глаза. О проблеме рассказал журналист BBC News Крис Фокс.
News.ru 18 октября в 08:33
Шоу-бизнес
Лиза Галкина получила первую медаль за плавание
Лиза Галкина получила первую медаль за плавание Маленькая наследница Пугачевой и Галкина практически ежедневно радует армию своих поклонников новыми победами.
Экспресс газета 18 октября в 13:04
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.
RT на русском 10:28
Теннис
Павлюченкова проиграла Бенчич в финале «ВТБ Кубка Кремля»
На пути к финалу победительница турнира обыграла француженку Кристин Младенович, бельгийку Кирстен Флипкенс и словачку Полону Херцог.
Газета Metro 10:13
Происшествия
При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Происшествия
В каютах прибывшего в Таллин парома найдены тела мужчины и женщины
Эстонская полиция сообщила об обнаружении тел мужчины и женщины в разных каютах пассажирского парома Silja Europa, который прибыл в Таллин из Хельсинки.
RT на русском 07:51
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Вести.Ru 04:31
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru вчера в 05:04
Общество
Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Виктория Боня защищает репутацию дочери от хейтеров
7-летнюю девочку собрались шантажировать перепиской с мальчиками. Звезда «Дома-2» Виктория Боня недавно переехала в Лондон.
Lisa.ru вчера в 10:45
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.
РИА Новости 09:05
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Общество
Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы
Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:39
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 11:01
Происшествия
В Чехии автобус с украинцами вылетел с трассы и перевернулся
Как сообщает портал телеканал "112 Украина", машина вылетела с трассы и перевернулась. В результате различные травмы получили 10 человек.
Московский Комсомолец 11:25
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Российская газета 06:25
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА должен был выигрывать у „Уфы“»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в 13-м туре РПЛ.
Спорт-Экспресс 09:11
Армия и оружие
Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии
РИА Новости 07:39
Футбол
Динамо (Киев) — Александрия 1:0 (2-й тайм)
Перед 11 туром «динамовцы» с 20 очками идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Украины, уступая второй «Десне» только по дополнительным показателям.
LiveSport.ru вчера в 01:41
Здоровье
В России увеличилась продолжительность жизни граждан
Vtambove.ru 02:31
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Культура
Житель Челябинской области довел до слез членов жюри шоу «Танцы»
Члены жюри высоко оценили танец жителя Снежинска, попросили его провести мастер-класс для других участников и объявили, что он будет и дальше радовать зрителей ТНТ.
Экономика сегодня 09:29
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение 17 октября в 10:33
Культура
Регина Тодоренко возвращается в шоу «Орел и решка»
Регина Тодоренко берется за «старое», она опять будет вести так всеми полюбившуюся программу о путешествиях «Орел и решка».
Bimru.ru вчера в 11:34