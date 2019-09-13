Футбол
Бомбардир.руДинамо — Уфа 0:0 (Перерыв)
|25′
Павел Аликин
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
|45′+1′
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
4
Рыков
24
Евгеньев
34
Рауш
22
Жоаозиньо
6
Юсупов
5
Филипп
15
Нойштедтер
11
Шиманьский
10
Игбоун
31
Беленов
33
Сухов
55
Табидзе
3
Аликин
27
Неделчару
2
Круговой
23
Емельянов
8
Карп
74
Фомин
10
Тилль
57
Кротов
Уфа
Расстановка 5‑4‑1
«Уфа» в твиттере сообщила о том, что нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун (Слай), ранее выступавший за уфимский клуб, заблокировал его в инстаграме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
Происшествия
Американку оштрафовали за провоз лечебной марихуаны в Петербург
Московский районный суд Петербурга оштрафовал гражданку США Одри Луизу Лорбер за попытку ввезти в РФ марихуану, купленную по рецепту врача в Штатах, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 11:11
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Политика
В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа
Российский многоцелевой истребитель Су-35 показал свои возможности в небе над турецким Стамбулом. Полет самолета продолжался около 15 минут.
ТК Звезда вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
Телепрограмма 12:05
Шоу-бизнес
Разин попросил оставить в покое семью Анастасии Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram высказался о ситуации вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк.
Телепрограмма 09:21
Политика
Путин подытожил переговоры с Эрдоганом
Газета.Ru 11:57
Армия и оружие
Рябков назвал причину увеличения рисков ядерного конфликта
Безответственные шаги администрации президента США Дональда Трампа повышают риски ядерного конфликта, Москва вынуждена на это реагировать, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 12:38
Происшествия
В Пулково не смогли вовремя приземлиться несколько самолетов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:35
Гаджеты
Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
UfaTime.ru вчера в 12:19
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Политика
СМИ сообщили об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа
По мнению СМИ, Россия якобы начала свою разведывательную деятельность на территории США в начале 2010, когда попыталась завербовать представителей американской элиты, в том числе бизнесмена Картера Пейджа, позже вошедшего в избирательный штаб действующего президента Дональда Трампа.
Газета.Ru 12:50
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Экономика
Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM 05:02
Здоровье
Регуляторы проверяют безопасность препарата от изжоги
Регуляторы из Европы и США проверяют безопасность препарата от изжоги.
Актуальные Новости вчера в 09:20
Авто
Жители России пересаживаются на китайские кроссоверы
Несмотря на статистику, специалисты отметили, что в целом эти две китайские компании стали быстро реагировать на запросы потребителей, пишет «Комерсантъ».
Tvoe-avto.com 04:59
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Политика
Джонсон подтвердил, что не будет просить о переносе сроков Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил на встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, что не намерен просить о переносе сроков Brexit.
РИА Новости 09:04
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Армия и оружие
Корабль ВМС США зашел в Черное море и направился в Грузию
Десантный корабль ВМС США зашел в воды Черного моря, а теперь направляется в Грузию.
Газета.Ru вчера в 13:14
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.
Газета.Ru 05:41
Транспорт
Открытие третьей ВПП в «Шереметьево» состоится 19 сентября
Запуск в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы в московском международном аэропорту «Шереметьево» состоится 19 сентября.
REGNUM 12:54
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44