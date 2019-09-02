Футбол
РИА Новости«Уфа» отдала Игбуна в аренду московскому «Динамо»
Футбольный клуб "Уфа" на своем сайте сообщил, что отдал нападающего Сильвестра Игбуна московскому "Динамо" в аренду с правом последующего выкупа. Игбун перешёл в "Уфу" летом 2015 года из датского "Мидтьюлланна". Всего за клуб нигерийский футболист провел 119 матчей и забил 27 голов.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:58, Вашингтон
Футбол
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Политика
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
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Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Экономика
ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений
В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.
Коммерсантъ 02:22
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
Армия и оружие
ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США
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Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции
Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.
Газета.Ru 10:00
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Коноплянка перешел в донецкий «Шахтер»
Полузащитник «Шальке 04» Евгений Коноплянка подписал контракт с донецким «Шахтером».
Sport24.ru 12:33
Музыка
Рекорд по исполнению гимна России установили в Петербурге
VSE42 Новости вчера в 19:35
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Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков
Блогер Владислав Синица отверг обвинения в экстремизме, выдвинутые в его адрес из-за скандального поста в Twitter, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости 04:53
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
RT на русском вчера в 20:58
Космос
На марсоход Mars 2020 установили беспилотник
28 августа 2019 года аппарат в полетной конфигурации, заключенный в защитную капсулу, был установлен на корпус марсохода «Марс-2020», который находится в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA.
N+1 02:57
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Футбол
Прядкин рассказал о действиях РПЛ в истории с трансфером Сутормина
Российская премьер-лига (РПЛ) в ситуации с переходами футболиста Алексея Сутормина действовала в рамках предоставленных документов, заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.
РИА Новости 09:15
Культура
Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
Британский писатель, сценарист популярного научно-фантастического сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
REGNUM 11:33
Авто
АвтоВАЗ объявил о новых назначениях
Сегодня «АвтоВАЗ» объявил, что дожность вице-президента по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок марки занял Михаил Рябов, ранее работавший вице-президента по производству автомобилей.
SpeedMe 05:42
Общество
Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
Подруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Саймондс сообщила, что назвала 15-недельного щенка, прибывшего в понедельник в резиденцию на Даунинг-стрит, Дилэном (Dilyn).
РИА Новости 11:31
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Футбол
Бегович может перейти в «Карабах»
Ранее Бегович уже выступал за различные английские команды, в том числе «Челси», «Портсмут», «Стоук Сити».
Спорт-Экспресс 10:38
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском 10:53
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Авто
Китайские конструкторы вновь клонировали Range Rover
Конструкторы одного из китайских автомобильных брендов начали производство нового кроссовера Canticie, экстерьер которого отдаленно напоминает ранее выпущенный британский кроссовер Range Rover.
Car.ru 09:09
Финансы
ЦБ предупредил о близкой к пиковой кредитной нагрузке россиян
С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.
РБК 04:09
Политика
Путин вновь прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Президент Владимир Путин в третий раз за два последних месяца прилетел в Иркутскую область, которая в июне-июле этого года пережила две разрушительных волны наводнения.
Российская газета 04:26
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана
В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 06:16
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Политика
Трамп назвал главными врагами США фейковые СМИ
Президент США Дональд Трамп убежден, что главными противниками страны являются СМИ, производящие фейковые новости.
ТАСС 09:13
Политика
Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Lenta.ru вчера в 15:17
Политика
Президент ФРГ попросил прощения у Польши за преступления времен войны
Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна никогда не забудет о своей ответственности за преступления Второй мировой войны.
REGNUM вчера в 03:32