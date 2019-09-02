Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Уфа» отдала Игбуна в аренду московскому «Динамо»

Футбольный клуб "Уфа" на своем сайте сообщил, что отдал нападающего Сильвестра Игбуна московскому "Динамо" в аренду с правом последующего выкупа. Игбун перешёл в "Уфу" летом 2015 года из датского "Мидтьюлланна". Всего за клуб нигерийский футболист провел 119 матчей и забил 27 голов.
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Игбун сможет сыграть против «Уфы» в составе «Динамо»

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Игбун перешел в московское «Динамо»

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