Коронавирус
Газета.Ru«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками". Сообщается, что положительные тесты на коронавирус сдали Клинтон Н'Жи, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьски. Встреча запланирована на 21 июня.
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с чего всё началось
Как стало известно Metaratings.ru, «Динамо» осталось в Москве и не полетело на матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром». Ранее у нескольих игроков «Динамо» был выявлен коронавирус. Речь идёт о Клинтоне Н'Жи, Шарле Каборе и Себастьяне Шиманьски.Metaratings14:33
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