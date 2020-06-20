Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками". Сообщается, что положительные тесты на коронавирус сдали Клинтон Н'Жи, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьски. Встреча запланирована на 21 июня.
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с чего всё началось

«Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса

Как стало известно Metaratings.ru, «Динамо» осталось в Москве и не полетело на матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром». Ранее у нескольих игроков «Динамо» был выявлен коронавирус. Речь идёт о Клинтоне Н'Жи, Шарле Каборе и Себастьяне Шиманьски.
Metaratings14:33

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Футболисты «Динамо» заперты на базе, команда не вылетела на матч с «Краснодаром»

Sport.ru16:13

«Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром». Команда заперта на базе из-за коронавируса

Sport24.ru15:45

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Sports.ru16:49

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Спорт-Экспресс16:48

«Динамо» предупредило молодежный состав готовиться сыграть с «Краснодаром»

Metaratings17:00
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