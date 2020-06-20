Коронавирус

RT на русскомRT на русском«Краснодар» подтвердил перенос матча с «Динамо»

Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» изначально был запланирован на 21 июня и должен был начаться в 20:00 мск. Ранее «Динамо» подтвердило наличие коронавируса у троих футболистов клуба.
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с чего всё началось

«Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса

Как стало известно Metaratings.ru, «Динамо» осталось в Москве и не полетело на матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром». Ранее у нескольких игроков «Динамо» был выявлен коронавирус. Речь идёт о Клинтоне Н'Жи, Шарле Каборе и Себастиане Шиманьски.
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