Как стало известно Metaratings.ru, «Динамо» осталось в Москве и не полетело на матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром». Ранее у нескольких игроков «Динамо» был выявлен коронавирус. Речь идёт о Клинтоне Н'Жи, Шарле Каборе и Себастиане Шиманьски.

с чего всё началось

Московское «Динамо» договаривается с «Краснодаром» о переносе матча 23-го тура чемпионата России, утверждает «Спорт-Экспресс». По информации издания, в «Динамо» положительные тесты на коронавирус сдали Клинтон Н’Жи, Николай Комличенко, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьски.

«Динамо» договаривается с «Краснодаром» о переносе матча

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