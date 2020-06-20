Коронавирус

LiveSport.ruLiveSport.ru«Динамо» договаривается с «Краснодаром» о переносе матча

Московское «Динамо» договаривается с «Краснодаром» о переносе матча 23-го тура чемпионата России, утверждает «Спорт-Экспресс». По информации издания, в «Динамо» положительные тесты на коронавирус сдали Клинтон Н’Жи, Николай Комличенко, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьски.
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с чего всё началось

«Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса

Как стало известно Metaratings.ru, «Динамо» осталось в Москве и не полетело на матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром». Ранее у нескольких игроков «Динамо» был выявлен коронавирус. Речь идёт о Клинтоне Н'Жи, Шарле Каборе и Себастиане Шиманьски.
Metaratingsвчера в 14:33

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«Краснодар» объяснил перенос матча РПЛ с «Динамо»

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«Динамо» ждет переноса матча с «Краснодаром», в ЦСКА безнадега, у «Спартака» оптимизм

Советский спорт01:00

«Краснодар» согласен на перенос матча. Если РПЛ будет против, «Динамо» сыграет молодежкой

Sports.ruвчера в 16:33

«Динамо» договаривается с «Краснодаром» о переносе матча

Чемпионатвчера в 16:01

В «Динамо» — коронавирус. Но чемпионат прекращать нельзя

Спорт-Экспрессвчера в 17:55

«Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром». Команда заперта на базе из-за коронавируса

Sport24.ruвчера в 15:45

«Динамо» может сыграть с «Краснодаром» дублем, решение за РПЛ

Sport.ruвчера в 17:14
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
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ТАСС 08:42
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«Локомотив» уволил стюарда «РЖД Арены», который ударил журналиста «Спорт Экспресс» Евгения Белоусова перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга».
РБК 11:52
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В Германии установили памятник Ленину

Известия вчера в 18:25
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Происшествия

На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

Интерфакс 13:43
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Политика

Госдеп поддержал предложение МИД Литвы по ядерному оружию РФ

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с тем, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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Артур согласился перейти в «Ювентус»

«Ювентус» не оставляет надежд подписать летом полузащитника «Барселоны» Артура.
Матч ТВ 14:14
Политика

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время.
РИА Новости 04:36
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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
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Вести.Ru 11:55
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Новинка была создана на основе кроссовера Geely Atlas Pro, который в скором времени может появиться и в России.
Тарантас Ньюс 19 июня в 06:21
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

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Общество

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Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Футбол

«Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в АПЛ

"Челси" одержал волевую победу над "Астон Виллой" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 13:21
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Татьяна Буланова рассказала о перенесенном микроинсульте

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Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
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Беглов рассказал об отмене ограничений в Петербурге

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Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

BFM.ru 07:15
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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Происшествия

Электричка сбила двух детей в Подмосковье

Мальчик и девочка на станции Расторгуево в Подмосковье попали под колеса электрички, следовавшей по маршруту Москва (Павелецкая) - Ожерелье, мальчик погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе управления транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
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Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
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Происшествия

Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
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Футбол

Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»

Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4).
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

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