«Динамо» все еще не расторгло контракт с Дмитрием Хохловым, ушедшим с поста главного тренера клуба, сообщает «Чемпионат». Такая задержка связана с выплатой компенсации, размер и порядок которой обсудят сегодня на заседании совета директоров московского клуба.

«Динамо» еще не расторгло контракт с Хохловым, обсуждается компенсация

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