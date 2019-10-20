РПЛ
Газета.Ru«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч чемпионата России
Московское "Динамо" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.
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Футбол
Слуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса»
RT на русском 04:23
Хоккей
КХЛ. «Спартак» обыграл СКА в Санкт-Петербурге
Вести.Ru 12:35
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
RT на русском 10:28
Политика
Помпео не видел со стороны Вашингтона попытки давить на Киев
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что ни разу не видел, чтобы Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Украины в обмен на предоставление финансовой и военной помощи.
РЕН ТВ 11:37
Политика
В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 09:31
Происшествия
В Иране произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
На иранском нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан произошёл крупный пожар. Об этом сообщает издание Shafaq News.
RT на русском 12:49
Армия и оружие
В России оценили планы Украины конкурировать в разработке оружия
Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал планы Украины конкурировать с Россией в области разработки оружия.
Взгляд.ру 06:55
Происшествия
При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Технологии
Тиньков назвал проблемы Libra и TON «жирной точкой в эре криптовалют»
Миллиардер упомянул проблемы проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra, который потерял несколько крупных партнеров, и TON — блокчейн-платформы от основателя Telegram Павла Дурова, запуск которой был остановлен из-за иска американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Forbes 12:57
Политика
Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.
ТАСС вчера в 22:38
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Вести.Ru 11:40
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport 05:30
Происшествия
В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем
Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек.
ТАСС 12:04
Футбол
Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»
Спорт-Экспресс 03:34
Политика
Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру 13:06
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия 08:50
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Политика
Советник президента США обвинил Порошенко в краже $1,5 млрд
Сэм Кислин, советник президента США Донльда Трампа заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко и его окружение незаконно присвоили себе полтора миллиарда долларов при конфискации имущества у приближенных его предшественника, Виктора Януковича.
Телеканал 360° вчера в 14:56
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.
Вести.Ru 04:31
Политика
Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей
Правительство Украины на заседании в воскресенье, 20 октября, назначило новых руководителей администраций Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.
Украина.ру 12:52
Футбол
Вратари «Динамо» и «Краснодара» выйдут на матч в кепках в честь Яшина
Газета.Ru 18 октября в 09:51
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Происшествия
Росгвардеец погиб на соревнованиях в Хабаровске
Сотрудник Росгвардии получил травму на соревнованиях в Хабаровске и позже скончался.
News.ru 10:00
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:00