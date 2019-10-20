Московское "Динамо" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.

«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч чемпионата России

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Армия и оружие В России оценили планы Украины конкурировать в разработке оружия Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал планы Украины конкурировать с Россией в области разработки оружия.

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