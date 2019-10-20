В рамках 13-го тура РПЛ московское "Динамо" сыграло с "Краснодаром" вничью на домашнем стадионе. Матч, ставший первым для и.о. главного тренера москвичей Кирилла Новикова, завершился со счётом 1:1. За хозяев гол на третьей минуте забил Григорий Морозов.

Политика Семья экс-замсекретаря СНБО Украины внесла за него залог Семья бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, арестованного по подозрению в злоупотреблении служебным положением, внесла за него залог, сообщил в понедельник его адвокат Руслан Волынец.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Происшествия В Пензе задержан мужчина, 17 лет назад расстрелявший троих человек Следствие утверждает, что в ночь на 2 июня 2002 года данный гражданин расстрелял троих мужчин в Санкт-Петербурге.

Кино Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы о супергероях студии Marvel Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола высказал критику в отношении фильмов о супергероях, которые были сняты студией Marvel, поддержав мнение Мартина Скорсезе.

Политика Российские хакеры прикинулись иранскими и атаковали 35 стран Хакерская группа Turla, которую связывают с Россией, использовала программное обеспечение киберперступников из Ирана для атак организаций в 35 странах.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.

Шоу-бизнес Внук Пугачевой окончил элитный вуз в Великобритании Сын Кристины Орбакайте 21-летний Дени Байсаров завершил обучение в одном из самых престижных вузов Великобритании и мира - Оксфорде.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.

Фигурное катание Опубликовано видео победного проката Анны Щербаковой на Skate America В Интернете появилось видео проката Анны Щербаковой на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе.

Общество Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.

Общество Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.

Общество В Тамбове обновились рекорды тепла Как сообщает Гисметео, в Черноземье снова обновились рекорды тепла.

Политика Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.

Армия и оружие На учениях «Гром-2019» ракеты «Калибр» запустили не с первой попытки Телеканал Минобороны «Звезда» 17 октября опубликовал кадры запуска крылатых ракет «Калибр» с малого ракетного корабля «Град Свияжск» из акватории Каспийского моря в рамках учений «Гром-2019».

Армия и оружие Курды закидали американских военных помидорами и камнями Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.

Политика Зеленский повторяет путь Порошенко — депутат Рады «Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и, фактически, мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается, и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — заявил политик.

Экономика Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.

Политика Die Welt – Путин одержал победу без войны Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.

Авто Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.

Наука Ученые предложили новый метод лечения рака Научные сотрудники МГУ имени Ломоносова совместно с экспертами из Германии предложили новый метод лечения онкологических заболеваний.

Футбол Александр Егоров: Меру наказания Федотова и Божовича определит КДК Что касается тренеров, то меру наказания будет определять КДК, до этого комментировать я не могу, приводит Р-Спорт слова Егорова.

Экономика Расходы на зарплаты бюджетников увеличат на 794 миллиона рублей В целом, по словам министра, доходы областного бюджета за текущий год составили 3 миллиарда 770,4 миллиона рублей.

Происшествия В Новосибирске произошёл крупный пожар на складе В Новосибирске произошло возгорание крыши производственного одноэтажного склада на площади, предположительно, 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Общество Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.