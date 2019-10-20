РПЛ

Российская газетаРоссийская газета«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

Динамо — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Григорий Морозов
3′
17′
Урош Спайич
32′
Маркус Берг
Сильвестр Игбоун
33′
35′
Александр Мартынович
Владимир Рыков
45′+1′
Шарль Каборе
54′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
57′
66′
Юнес Намли
Мануэл Фернандеш
Роман Нойштедтер
72′
72′
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
76′
Маркус Берг
Даниил Уткин
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
78′
Константин Рауш
81′
Себастьян Шиманьски
Мигел Филипе Кардозу
82′
87′
Магомед-Шапи Сулейманов
В рамках 13-го тура РПЛ московское "Динамо" сыграло с "Краснодаром" вничью на домашнем стадионе. Матч, ставший первым для и.о. главного тренера москвичей Кирилла Новикова, завершился со счётом 1:1. За хозяев гол на третьей минуте забил Григорий Морозов.
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