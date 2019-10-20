В рамках 13-го тура РПЛ московское "Динамо" сыграло с "Краснодаром" вничью на домашнем стадионе. Матч, ставший первым для и.о. главного тренера москвичей Кирилла Новикова, завершился со счётом 1:1. За хозяев гол на третьей минуте забил Григорий Морозов.

Футбол Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне «Севилья» в матче 6-го тура женской Примеры разгромила «Эспаньол» (4:0). Нападающая «Севильи» Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче.

Общество Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.

Технологии Четки Ватикана взломали за 15 минут Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.

Происшествия В Якутске в подъезде обнаружили маленького ребёнка Следователи организовали проверку по факту обнаружения в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребёнка.

Происшествия В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Единоборства Магомедшарипов оценил предстоящий бой Емельяненко с пауэрлифтером Поединок между пауэрлифтером Кокляевым и бойцом ММА Емельяненко состоится 29 ноября на арене «ВТБ Арена Парк».

Футбол «Крылья Советов» победили «Оренбург» В матче 13 тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над «Оренбургом».

Авто АвтоВАЗ запатентовал линейку спортивных аксессуаров Lada Sport Line По распространенной версии, зарегистрированное имя Lada Sport Line будет использовано для обновленной модели автомобиля Vesta, которую планируется выпустить в спортивном стиле.

Экономика ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Экономика Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.

Экономика Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.

Экономика В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году Прогнозировать возможные сокращения в будущем году сложно, не ясны отрасли-драйверы развития для создания новых рабочих мест, сообщил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Общество Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.

Армия и оружие В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.

Общество В России назван лучший черный чай Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».

Происшествия В Петербурге в отделе полиции умерла задержанная молодая женщина В Петербурге правоохранителями организована проверка после того, как в отделении полиции в ночь на понедельник 21 октября скоропостижно скончалась женщина.

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.