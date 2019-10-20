Футбол
Российская газета«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Григорий Морозов
|3′
|17′
Урош Спайич
|32′
Маркус Берг
Сильвестр Игбоун
|33′
|35′
Александр Мартынович
Владимир Рыков
|45′+1′
Шарль Каборе
|54′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
|57′
|66′
Юнес Намли
Мануэл Фернандеш
Роман Нойштедтер
|72′
|72′
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
|76′
Маркус Берг
Даниил Уткин
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
|78′
Константин Рауш
|81′
Себастьян Шиманьски
Мигел Филипе Кардозу
|82′
|87′
Магомед-Шапи Сулейманов
Динамо
|Вратарь
1
|Защитник
2
3
15
18
34
|Полузащитник
77
|Нападающий
10
Краснодар
|Вратарь
39
|Защитник
4
5
98
|Полузащитник
52
89
|Нападающий
9
93
В рамках 13-го тура РПЛ московское "Динамо" сыграло с "Краснодаром" вничью на домашнем стадионе. Матч, ставший первым для и.о. главного тренера москвичей Кирилла Новикова, завершился со счётом 1:1. За хозяев гол на третьей минуте забил Григорий Морозов.
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