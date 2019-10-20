Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили: Григорий Морозов (3) — Александр Мартынович (35).

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

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