Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в чемпионате России

Динамо — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Григорий Морозов
3′
17′
Урош Спайич
32′
Маркус Берг
Сильвестр Игбоун
33′
35′
Александр Мартынович
Владимир Рыков
45′+1′
Шарль Каборе
54′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
57′
66′
Юнес Намли
Мануэл Фернандеш
Роман Нойштедтер
72′
72′
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
76′
Маркус Берг
Даниил Уткин
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
78′
Константин Рауш
81′
Себастьян Шиманьски
Мигел Филипе Кардозу
82′
87′
Магомед-Шапи Сулейманов
Московское "Динамо" дома сыграло вничью с "Краснодаром" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе "Динамо" отличился Григорий Морозов (3-я минута). У "Краснодара" гол забил Александр Мартынович (35).
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Вилков, кажется, ничего не испортил. «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром»

Советский спорт14:14

«Динамо» — «Краснодар» — 1:1, 20 октября 2019, обзор матча

Чемпионат14:40

Широков считает, что Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота «Динамо»

Спорт-Экспресс14:22

«Динамо» — «Краснодар» — 1:1. Видеообзор

Sport24.ru14:50

В первом матче «Динамо» без Хохлова бело-голубые сдержали «Краснодар». Лучшие моменты

Матч ТВ12:00

РПЛ. «Динамо» в дебютном матче Новикова сыграло вничью с «Краснодаром» и осталось в зоне вылета

Бомбардир.ру13:59

«Динамо» и «Краснодар» обменялись голами в первом тайме

Bobsoccer12:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 16:22, Вашингтон
Гаджеты

Появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS

В сети появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS.
Игромания.ру 15:36
Происшествия

Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29
Здоровье

Медики рассказали, почему стоит полюбить пешие прогулки

Британские медики назвали причины, почему стоит чаще прогуливаться на свежем воздухе.
Вечерний курьер вчера в 10:55
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Футбол

Каррера может возглавить «Дженоа»

Спорт-Экспресс 15:10
Авто

Mazda представит новый чистый дизельный двигатель в 2020 году

Как говорит Кристиан Шульце, руководитель европейского отделения Mazda, которое занимается исследованиями и разработками, в следующем году, японский автопроизводитель планирует построить абсолютно новый завод по производству дизельных моторов.
CarsWeek.ru вчера в 02:38
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Газета.Ru 09:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме

В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
OAnews 10:49
Фигурное катание

Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43
Происшествия

В Орле истощенную девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу

Одиннадцатилетняя истощенная девочка с задержкой развития госпитализирована в больницу Орла в тяжелом состоянии, идет проверка исполнения матерью родительских обязанностей, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 18 октября в 14:16
Культура

Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Культуромания 18 октября в 07:36
Армия и оружие

Военных США перебрасывают из Сирии в Ирак

Шеф Пентагона Марк Эспер заявил о перебрасывании американских солдат в Западный Ирак с северо-востока Сирии.
Росбалт 09:17
Здоровье

В России увеличилась продолжительность жизни граждан

Vtambove.ru 02:31
Происшествия

В США трое военных погибли во время учений

Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости 12:56
Гаджеты

Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G

По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Astera 09:14
Общество

Бывшая жена миллиардера Ахмедова потребовала заморозить его активы

Татьяна Ахмедова через суд потребовала заморозить часть активов своего мужа миллиардера Фархада Ахмедова в Великобритании.
Коммерсантъ 13:40
Политика

Советник Трампа обвинил Порошенко в краже 1,5 млрд долларов

Часть средств была перечислена через арестованного киевским судом Олега Гладковского в пользу Порошенко.
Московский Комсомолец вчера в 11:55
Происшествия

В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи

Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Авто

Bentley начала производство нового Flying Spur

Известный британский бренд запустил производство седана Bentley Flying Spur нового поколения.
Тарантас Ньюс 18 октября в 08:45
Политика

Лавров рассказал о провокациях в дипломатии

14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия 08:50
Армия и оружие

В Бресте начались учения десантников России и Белоруссии

Life.ru 14:19
Армия и оружие

Российский Су-34 нанёс удар по солнечной электростанции боевиков

Военное обозрение 02:30
Политика

Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля

Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
РБК 15:07
Происшествия

В Болгарии врачи на шесть часов забыли пациентку в томографе

Болгарские врачи на шесть часов забыли пенсионерку в томографе во время обследования.
РЕН ТВ вчера в 21:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ

RT на русском 13:23
Происшествия

В результате взрыва в жилом доме в Сочи погиб мужчина, пострадали дети

Ридус 15:12
Теннис

Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля

RT на русском 11:57
Общество

В Луксоре обнаружили 30 саркофагов

Египетские археологи нашли на территории некрополя Аль-Асасиф в Луксоре 30 нетронутых саркофагов с мумиями.
RT на русском 11:01
Футбол

Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»

Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.
Газета.Ru 13:59
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 18 октября в 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное