Московское "Динамо" дома сыграло вничью с "Краснодаром" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе "Динамо" отличился Григорий Морозов (3-я минута). У "Краснодара" гол забил Александр Мартынович (35).

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в чемпионате России

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