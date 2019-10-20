Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили: Григорий Морозов (3) — Александр Мартынович (35).

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

Гаджеты Составили топ-10 самых быстрых смартфонов В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.

Происшествия Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Армия и оружие США разбомбили свою авиабазу в Сирии Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.

Политика Welt: Путин побеждает без войны Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.

Общество Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу с арт-дилером Звезда и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Дженнифер Лоуренс вышла замуж: в субботу, 19 октября, 29-летняя лауреатка "Оскара" вступила в брак с 34-летним арт-дилером Куком Марони, о помолвке с которым стало известно в феврале этого года.

Единоборства После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Политика Марин Ле Пен попросила исключить Турцию из НАТО Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО.

Футбол Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.

Шоу-бизнес Саша Артемова впервые показала дочь 19 сентября экс-участница скандального телешоу впервые стала мамой — 24-летняя Саша Артемова родила девочку.

Политика Трамп ошибочно назвал главу Пентагона Марком Эсперанто Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто, хотя настоящая фамилия министра обороны — Эспер.

Происшествия Подозреваемый в поджоге в Ярославской области сознался Причиной страшного пожара в Ярославской области, унесшего жизни пятерых детей и двоих взрослых, стал поджог.

Общество Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".

Космос Starliner готовится к двум основным тестам до конца года Космический корабль Boeing Starliner готовится к двум крупным летным испытаниям до конца года, которые проложат путь к его первому космическому полету в 2020 году.

Происшествия В Турции погибла пятилетняя девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.

Политика Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.

Гаджеты Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.

Армия и оружие В России оценили планы Украины конкурировать в разработке оружия Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал планы Украины конкурировать с Россией в области разработки оружия.

Армия и оружие Глава Пентагона допустил операцию против ИГ в Сирии Министр обороны США Марк Эспер допустил возможность того, что американские военные при поддержке авиации будут и дальше проводить операции в Сирии против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Общество Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.

Общество Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.

Политика Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.

Политика Лавров рассказал о провокациях в дипломатии 14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».