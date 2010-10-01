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Спорт день за днемСпорт день за днем«Динамо» и «Локомотив» хотят подписать Соболева

Отступные 22-летнего форварда по контракту составляют 150 млн рублей (примерно 2,1 млн евро). Правда, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин лоббирует приобретение форварда «Млада Болеслав» Николая Комличенко. Контракт Соболева с самарским клубом рассчитан до декабря 2021 года.
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