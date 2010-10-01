Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днем«Динамо» и «Локомотив» хотят подписать Соболева

«Локомотив» и «Динамо» заинтересованы в приобретении нападающего «Крыльев Советов» зимой. Об этом сообщает «Бизнес Online». «Динамо» проявляло интерес еще летом, но в итоге на позицию нападающего арендовали Сильвестра Игбуна у «Уфы».
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СМИ: Соболев близок к переходу в «Локомотив»

Матч ТВ00:28

СМИ: Соболев близок к переходу в «Локомотив»

Sportbox.RU00:28

Детали по трансферу Соболева: сумма выкупа, зарплата и клубы, которые его ведут

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:29

«Динамо» и «Локомотив» хотят подписать Соболева

Спорт день за днем00:50

Соболев попал в сферу интересов «Динамо» и «Локомотива»

Bookmaker-ratings.ru01:34
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Авто

Автомобили дорожают в России при падении спроса

Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.
Автоновости дня вчера в 22:41
Происшествия

В Красноярске тела упавших в Енисей девушки и парня найдены

ИА "Запад24" ранее сообщало, в минувший четверг, 7 ноября, спасателям от диспетчера ЕДДС поступила информация, что в районе сети кинотеатров «Синема парк» на улицу Дубровинского в акваторию реки Енисей с перил набережной упала девушка, за ней прыгнул парень спасать.
ИА Запад24 вчера в 20:50
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Общество

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Культура

Александра Пахмутова даст юбилейный концерт в Большом театре

Народная артистка СССР, автор песен «Мелодия», «Команда молодости нашей», «До свидания, Москва!» и еще четырехсот композиций Александра Пахмутова в воскресенье, 10 ноября, даст концерт на сцене Большого театра в честь своего юбилея.
Weacom.ru вчера в 00:33
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Футбол

Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
Газета.Ru вчера в 18:14
Общество

2% россиян полностью отказались от наличных

Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку

Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости вчера в 03:02
Политика

Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО

Ранее сообщалось, что Минобороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном "Калашников" для экипировки солдата будущего "Ратник".
РИА Новости 00:04
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском 02:01
Политика

Президент Боливии ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru вчера в 16:33
Экономика

Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Lenta.ru 01:40
Политика

Парнас признался, что и по чьей указке требовал от Зеленского

Американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского заявил представителю нового руководства страны, что оно должно объявить о начале расследования в отношении политического соперника президента США Дональда Трампа, бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына.
REGNUM 00:58
Культура

Агата Муцениеце с детьми, неузнаваемая Дана Борисова и другие звезды посетили премьеру мультфильма

Passion.ru вчера в 07:38
Политика

Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР

Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 09 ноября в 07:54
Здоровье

Названы продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков

Загустевание крови и сгустки в сосудах человека является серьезной проблемой, которая грозит тромбозом и другими тяжелыми последствиями.
Уфимские Заметки вчера в 22:08
Общество

Половина жителей России поддерживают введение электронного голосования

В понедельник, 11 ноября, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр изучения трансформации общественно-политических отношений Финансового университета при правительстве РФ «Цифровое голосование в России: первые эксперименты и перспективы» предоставили данные опроса о внедрении онлайн-голосования.
Форпост Северо-Запад 00:49
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Гаджеты

AMD рассказала о 150 улучшениях для процессоров Ryzen 3000

AMD официально предоставила создателям материнских плат микрокод AGESA 1.0.0.4 – тот самый, в котором реализована масса улучшений для процессоров линейки Ryzen 3000.
iXBT.com вчера в 16:09
Происшествия

Держателю российского воровского общака пригрозили новыми обвинениями

Ранее сообщалось, что после задержания держатель российского воровского «общака», вор в законе Кахабер Парпалия, известный в криминальных кругах как Каха Гальский, был помещен в СИЗО «Пресня».
Lenta.ru 01:10
Футбол

Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус

КП - Ростов-на-Дону вчера в 08:27
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Кино

Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК 09 ноября в 20:47
Транспорт

На поезда в Крым продали больше 10 тысяч билетов

Московский Комсомолец вчера в 06:04
Политика

The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России

Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Здоровье

Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме

Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
REGNUM 09 ноября в 12:27
Кино

Звезда «Титаника» Леонардо Ди Каприо празднует юбилей

Звезда "Титаника" Леонардо Ди Каприо празднует юбилей Сегодня Леонардо Ди Каприо отмечает 45-й день рождения.
Экспресс газета вчера в 21:30
Гаджеты

ОС Windows 10 запустили на калькуляторе

Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 09 ноября в 08:07
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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