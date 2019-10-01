РПЛ
Soccer.ru«Динамо» и «Локомотив» претендуют на Соболева
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Детали по трансферу Соболева: сумма выкупа, зарплата и клубы, которые его ведут
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:29
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ арестован на два месяца
RT на русском 09:17
Общество
Россиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы
Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к пятнадцати годам лишения свободы, крупному штрафу и каторжным работам.
Вести.Ru 13:19
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.
Газета.Ru 14:11
Автоспорт
Квят не нашел на «Интерлагосе» прямых
Motorsport.com Россия 10:42
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Футбол
Бекао — об игре за ЦСКА: никогда не думал, что смогу выступить в Лиге чемпионов
Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, ныне выступающий за «Удинезе», вспомнил выступление в Лиге чемпионов в составе московской команды.
Чемпионат 11:42
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
ToDay News Ufa вчера в 13:31
Политика
О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.
Газета.Ru 13:17
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Футбол
Наставник «Ювентуса» призвал поблагодарить Роналду за игру с «Миланом»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что Роналду пожертвовал собой в матче 12-го тура чемпионата Италии против "Милана" (1:0), сообщает Football Italia.
Газета.Ru 09:26
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Lenta.ru 13:51
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Общество
Первый замглавы РЖД Мишарин уходит из компании
Первый заместитель гендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Александр Мишарин решил покинуть компанию, передала его слова пресс-служба.
Коммерсантъ 09:09
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru вчера в 15:59
Кино
Как культовый фильм изменил жизнь москвичей
ТВ Центр вчера в 06:39
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь
В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.
Российская газета вчера в 22:26
Футбол
СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.
RT на русском 13:24
Общество
Женщине запретили кормить сына грудью в Третьяковке
Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.
РИАМО вчера в 13:20
Политика
Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Взгляд.ру 06:10
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку
Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Kleo.ru 06:35
Политика
МИД России прокомментировал переворот в Боливии
Российское внешнеполитическое ведомство призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и разрешить сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем, чтобы сохранить мир и спокойствие.
Известия 04:29
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru вчера в 02:46
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
Lenta.ru 09 ноября в 16:09
Армия и оружие
В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК
Основной конкурент автомата Калашникова — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, — в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:49