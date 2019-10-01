РПЛ

Soccer.ruSoccer.ru«Динамо» и «Локомотив» претендуют на Соболева

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев может перебраться в Москву.
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Детали по трансферу Соболева: сумма выкупа, зарплата и клубы, которые его ведут

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:29

СМИ: Соболев близок к переходу в «Локомотив»

Матч ТВ00:28

СМИ: Соболев близок к переходу в «Локомотив»

Sportbox.RU00:28

«Локомотив» интересуется Соболевым, Семин хочет Комличенко («Бизнес Online»)

Sports.ru02:46

«Локомотив» заинтересован в Соболеве, Сёмин хочет Комличенко

Sport.ru03:43

«Локомотив» интересуется Соболевым, Семин предпочитает Комличенко

Sport24.ru03:50

«Динамо» и «Локомотив» хотят подписать Соболева

Спорт день за днем00:50
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Происшествия

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ арестован на два месяца

RT на русском 09:17
Общество

Россиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы

Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к пятнадцати годам лишения свободы, крупному штрафу и каторжным работам.
Вести.Ru 13:19
Политика

Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.
Газета.Ru 14:11
Автоспорт

Квят не нашел на «Интерлагосе» прямых

Motorsport.com Россия 10:42
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РБК 13:18
Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Футбол

Бекао — об игре за ЦСКА: никогда не думал, что смогу выступить в Лиге чемпионов

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, ныне выступающий за «Удинезе», вспомнил выступление в Лиге чемпионов в составе московской команды.
Чемпионат 11:42
Здоровье

Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях

ToDay News Ufa вчера в 13:31
Политика

О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.
Газета.Ru 13:17
Политика

The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России

Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Футбол

Наставник «Ювентуса» призвал поблагодарить Роналду за игру с «Миланом»

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что Роналду пожертвовал собой в матче 12-го тура чемпионата Италии против "Милана" (1:0), сообщает Football Italia.
Газета.Ru 09:26
Политика

Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный

Известия 03:55
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Lenta.ru 13:51
Общество

Малышева ответила на обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

Газета.Ru 09:45
Происшествия

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Общество

Первый замглавы РЖД Мишарин уходит из компании

Первый заместитель гендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Александр Мишарин решил покинуть компанию, передала его слова пресс-служба.
Коммерсантъ 09:09
Происшествия

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК 03:46
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru вчера в 15:59
Кино

Как культовый фильм изменил жизнь москвичей

ТВ Центр вчера в 06:39
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.
Российская газета вчера в 22:26
Футбол

СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.
RT на русском 13:24
Происшествия

На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

Вести.Ru 10:52
Общество

Женщине запретили кормить сына грудью в Третьяковке

Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.
РИАМО вчера в 13:20
Политика

Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Взгляд.ру 06:10
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку

Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Kleo.ru 06:35
Политика

МИД России прокомментировал переворот в Боливии

Российское внешнеполитическое ведомство призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и разрешить сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем, чтобы сохранить мир и спокойствие.
Известия 04:29
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru вчера в 02:46
Политика

В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня

Lenta.ru 09 ноября в 16:09
Армия и оружие

В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК

Основной конкурент автомата Калашникова — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, — в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:49
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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