Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев может перебраться в Москву.

«Динамо» и «Локомотив» претендуют на Соболева

Спорт день за днем

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Политика О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.

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