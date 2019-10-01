Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев может перебраться в Москву.

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«Динамо» и «Локомотив» претендуют на Соболева

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