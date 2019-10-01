Футбол
Soccer.ru«Динамо» и «Локомотив» претендуют на Соболева
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Детали по трансферу Соболева: сумма выкупа, зарплата и клубы, которые его ведут
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:29
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«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине
Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.
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Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы.
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FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
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Шнуров не исключил смену солиста группы «Ленинград»
Сергей Шнуров не исключил смену солиста группы "Ленинград".
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41-летняя Елена Зеленская с семьей появились на обложке журнала Vogue
Декабрьский номер украинского выпуска журнала Vogue украсила семья президента Владимира Зеленского.
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В Москве мужчина «заказал» убийство матери ради наследства
В Москве 37-летнему мужчине предъявлено обвинение в попытке организации заказного убийства собственной матери из-за наследства.
Росбалт 06:00
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Доцент Соколов признал вину в убийстве студентки
Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказал о признательных показаниях своего подзащитного.
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Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
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Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
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Все материалы дела Голунова были засекречены
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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
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Авто
Новый Tesla Roadster можно купить за 250 долларов
Масштабная модель Tesla Roadster, как сообщается на официальном сайте, была разработана при непосредственном участии инженеров компании, поэтому производитель обещает, что каждая деталь игрушки в точности повторяет оригинальную и создана по тем же 3D-моделям, что и настоящий родстер --- только в масштабе 1:18.
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«Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну
Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.
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Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза
Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
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Шоу-бизнес
Поклонники раскритиковали Аллу Пугачеву за неудачное фото
Поклонники Аллы Пугачевой раскритиковали исполнительницу за неудачное фото.
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РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
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WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
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Пропавшая в Екатеринбурге молодая женщина нашлась в колонии
Пропавшая в Екатеринбурге на прошлой неделе 31-летняя Марина Головина нашлась в довольно неожиданном месте: в колонии общего режима.
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Объявивший об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес не просил о предоставлении ему убежища в России.
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В московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина
Вечером 30 октября пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии.
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Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Происшествия
Количество отравившихся на Кубани школьников увеличилось
Ещё шестеро школьников доставлены в больницы в Краснодарском крае с симптомами отравления. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
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В Бурятии найден мёртвым контрактник
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Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11