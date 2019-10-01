Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Динамо» и «Локомотив» претендуют на Соболева

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев может перебраться в Москву.
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Детали по трансферу Соболева: сумма выкупа, зарплата и клубы, которые его ведут

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«Динамо» и «Локомотив» хотят подписать Соболева

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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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