Футбол
Soccer.ru«Динамо» и «Локомотив» претендуют на Соболева
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Детали по трансферу Соболева: сумма выкупа, зарплата и клубы, которые его ведут
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:29
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:13, Ашберн
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru вчера в 14:38
Происшествия
В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках
Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила Разину о состоянии актрисы
Семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина за его обеспокоенность здоровьем звезды.
Газета.Ru 04:40
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru вчера в 06:10
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о расставании с Плющенко
Яна Рудковская разоткровенничалась на шоу «ЯнаСупер», где рассказала об окончании отношений с Евгением Плющенко.
ИнфоСМИ 03:27
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ вчера в 10:27
Происшествия
Продолжаются поиски останков убитой выпускницы СПбГУ
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:35
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Экономика
Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году
В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Коммерсантъ 04:03
Общество
ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей
Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).
Ведомости 00:01
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Происшествия
ЧП в Алексине: полицейский-стажер застрелил человека
Стрельбу из карабина «Сайга» открыл стажер службы ДПС накануне, 10 ноября. Второй пострадавший с серьезными ранениями был госпитализирован.
Московский Комсомолец 03:10
Политика
МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии
МИД призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и ответственности, урегулировать сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем ради сохранения мира и спокойствия.
Газета.Ru 05:05
Транспорт
Платные парковки ждут Таганку, Раменки и Печатники
Совет депутатов муниципального района Таганский получил письмо первого заместителя главы ДТ Сергея Андрейкина о том, что в адрес ведомства «поступают обращения жителей по вопросу включения в зону платных парковок» 27 улиц.
Коммерсантъ 03:00
Космос
Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе
REGNUM 09 ноября в 13:20
Политика
В Берлине исключили возможность особых отношений с Москвой в ущерб ЕС
Германия не хочет вносить раскол в Евросоюз, поэтому не хочет выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС.
Известия вчера в 15:12
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском вчера в 09:12
Авто
В России сертифицировали две модели Opel
Из документа на Zafira Life следует, что автомобиль предложат на российском рынке в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях и с дизельным двигателем объемом 2,0 литра в двух вариантах форсировки: 149 и 95 лошадиных сил.
Motor 03:34
Армия и оружие
Новая винтовка на замену СВД пойдет в серию в ближайшие два года
В интервью РИА Новости главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в ближайшие два года снайперская винтовка Чукавина пойдет в серийное производство.
Военное дело 04:36
Здоровье
Во Владимирской области врачи-новобранцы получат два миллиона рублей
При трудоустройстве в государственные медицинские организации городов с населением свыше 50 тысяч человек врачи получат единовременную компенсацию в размере двух миллионов рублей.
Губерния-33 02:55
Общество
Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
RT на русском 05:02
Общество
На Россию идут 40-градусные морозы
Связано это с приходом северного циклона, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
URA.Ru вчера в 22:55
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09 ноября в 09:57
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Молодую жену Бориса Грачевского поздравляют с беременностью
С беременностью поздравляют его молодую избранницу, 34-летнюю Екатерину Белоцерковскую.
Bimru.ru 03:00
Происшествия
Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено
Движении поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения человека на пути, восстановлено.
ТАСС 05:00