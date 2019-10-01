Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Динамо» и «Локомотив» претендуют на Соболева

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев может перебраться в Москву.
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Детали по трансферу Соболева: сумма выкупа, зарплата и клубы, которые его ведут

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 23:29

СМИ: Соболев близок к переходу в «Локомотив»

Матч ТВ00:28

СМИ: Соболев близок к переходу в «Локомотив»

Sportbox.RU00:28

«Локомотив» интересуется Соболевым, Семин хочет Комличенко («Бизнес Online»)

Sports.ru02:46

«Локомотив» заинтересован в Соболеве, Сёмин хочет Комличенко

Sport.ru03:43

«Локомотив» интересуется Соболевым, Семин предпочитает Комличенко

Sport24.ru03:50

«Динамо» и «Локомотив» хотят подписать Соболева

Спорт день за днем00:50
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:13, Ашберн
Политика

Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный

Известия 03:55
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На Украине отменят призыв в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru вчера в 14:38
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В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках

Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила Разину о состоянии актрисы

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина за его обеспокоенность здоровьем звезды.
Газета.Ru 04:40
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru вчера в 06:10
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Шоу-бизнес

Рудковская рассказала о расставании с Плющенко

Яна Рудковская разоткровенничалась на шоу «ЯнаСупер», где рассказала об окончании отношений с Евгением Плющенко.
ИнфоСМИ 03:27
Общество

Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ вчера в 10:27
Происшествия

Продолжаются поиски останков убитой выпускницы СПбГУ

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:35
Экономика

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс 02:11
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Экономика

Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году

В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Коммерсантъ 04:03
Происшествия

Движение на Ленинском проспекте восстановлено после ДТП

Москва 24 05:03
Общество

ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей

Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).
Ведомости 00:01
Футбол

Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Происшествия

ЧП в Алексине: полицейский-стажер застрелил человека

Стрельбу из карабина «Сайга» открыл стажер службы ДПС накануне, 10 ноября. Второй пострадавший с серьезными ранениями был госпитализирован.
Московский Комсомолец 03:10
Политика

МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии

МИД призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и ответственности, урегулировать сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем ради сохранения мира и спокойствия.
Газета.Ru 05:05
Транспорт

Платные парковки ждут Таганку, Раменки и Печатники

Совет депутатов муниципального района Таганский получил письмо первого заместителя главы ДТ Сергея Андрейкина о том, что в адрес ведомства «поступают обращения жителей по вопросу включения в зону платных парковок» 27 улиц.
Коммерсантъ 03:00
Космос

Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе

REGNUM 09 ноября в 13:20
Политика

В Берлине исключили возможность особых отношений с Москвой в ущерб ЕС

Германия не хочет вносить раскол в Евросоюз, поэтому не хочет выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС.
Известия вчера в 15:12
Общество

Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре

RT на русском вчера в 09:12
Авто

В России сертифицировали две модели Opel

Из документа на Zafira Life следует, что автомобиль предложат на российском рынке в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях и с дизельным двигателем объемом 2,0 литра в двух вариантах форсировки: 149 и 95 лошадиных сил.
Motor 03:34
Армия и оружие

Новая винтовка на замену СВД пойдет в серию в ближайшие два года

В интервью РИА Новости главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в ближайшие два года снайперская винтовка Чукавина пойдет в серийное производство.
Военное дело 04:36
Здоровье

Во Владимирской области врачи-новобранцы получат два миллиона рублей

При трудоустройстве в государственные медицинские организации городов с населением свыше 50 тысяч человек врачи получат единовременную компенсацию в размере двух миллионов рублей.
Губерния-33 02:55
Общество

Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
RT на русском 05:02
Общество

На Россию идут 40-градусные морозы

Связано это с приходом северного циклона, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
URA.Ru вчера в 22:55
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09 ноября в 09:57
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Lenta.ru вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Молодую жену Бориса Грачевского поздравляют с беременностью

С беременностью поздравляют его молодую избранницу, 34-летнюю Екатерину Белоцерковскую.
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Происшествия

Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено

Движении поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения человека на пути, восстановлено.
ТАСС 05:00
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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