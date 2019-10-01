Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев может перебраться в Москву.

Спорт день за днем

«Динамо» и «Локомотив» претендуют на Соболева

Спорт день за днем

Армия и оружие На Украине отменят призыв в армию Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.

Происшествия В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк ответила Разину о состоянии актрисы Семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина за его обеспокоенность здоровьем звезды.

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Шоу-бизнес Рудковская рассказала о расставании с Плющенко Яна Рудковская разоткровенничалась на шоу «ЯнаСупер», где рассказала об окончании отношений с Евгением Плющенко.

Общество Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Экономика Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Общество ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).

Футбол Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).

Происшествия ЧП в Алексине: полицейский-стажер застрелил человека Стрельбу из карабина «Сайга» открыл стажер службы ДПС накануне, 10 ноября. Второй пострадавший с серьезными ранениями был госпитализирован.

Политика МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии МИД призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и ответственности, урегулировать сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем ради сохранения мира и спокойствия.

Транспорт Платные парковки ждут Таганку, Раменки и Печатники Совет депутатов муниципального района Таганский получил письмо первого заместителя главы ДТ Сергея Андрейкина о том, что в адрес ведомства «поступают обращения жителей по вопросу включения в зону платных парковок» 27 улиц.

Политика В Берлине исключили возможность особых отношений с Москвой в ущерб ЕС Германия не хочет вносить раскол в Евросоюз, поэтому не хочет выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС.

Авто В России сертифицировали две модели Opel Из документа на Zafira Life следует, что автомобиль предложат на российском рынке в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях и с дизельным двигателем объемом 2,0 литра в двух вариантах форсировки: 149 и 95 лошадиных сил.

Армия и оружие Новая винтовка на замену СВД пойдет в серию в ближайшие два года В интервью РИА Новости главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в ближайшие два года снайперская винтовка Чукавина пойдет в серийное производство.

Здоровье Во Владимирской области врачи-новобранцы получат два миллиона рублей При трудоустройстве в государственные медицинские организации городов с населением свыше 50 тысяч человек врачи получат единовременную компенсацию в размере двух миллионов рублей.

Общество Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.

Общество На Россию идут 40-градусные морозы Связано это с приходом северного циклона, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.