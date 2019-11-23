Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Динамо» и «Ростов» объявили составы на матч чемпионата России

Московское "Динамо" и "Ростов" определились со стартовыми составами на матч 17-го тура чемпионата России.
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«Динамо» — «Ростов» — 2:1, 23 ноября 2019, обзор матча 17-го тура РПЛ

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