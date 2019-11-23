Футбол
Газета.Ru«Динамо» и «Ростов» объявили составы на матч чемпионата России
Московское "Динамо" и "Ростов" определились со стартовыми составами на матч 17-го тура чемпионата России.
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Выход пятого защитника в РПЛ часто приводит к голам и потере побед. Дорский все проверил
Sports.ruвчера в 01:13
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Общество
В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии
Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
Музыка
Группа Coldplay отказалась от тура ради заботы об окружающей среде
Общество
Пушков: Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что россияне не в восторге от артистов, которые приезжают в их страну делать деньги, а после обливают Россию грязью.
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Общество
Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России
Политика
НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Политика
Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Происшествия
Пожар в жилом доме в Королеве локализовали
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
Космос
Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Происшествия
В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Кино
В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»
Футбол
«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Челси» в матче АПЛ
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Игры
Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx
Состоялась презентация нового проекта от Valve по вселенной Half-Life - VR-игру Half-Life: Alyx анонсировали видеороликом на официальном канале компании в Youtube.
Происшествия
Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга
Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Космос
Прототип ракеты SpaceX взорвался во время испытаний
Прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX не прошел испытания и взорвался во время тестов, сообщает портал Space.com.
Политика
Медведев призвал стесняющихся «Единой России» выйти из партии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что самовыдвиженцы из партии «Единая Россия» на выборах скорее запутали избирателей, что не помогло их избранию.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Президент России Владимир Путин встретился с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием и обсудил возвращение старообрядцев в страну, сообщает ТАСС в субботу, 23 ноября.
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Компания занимается продажей данных полутора миллиардов человек.
Спорт
Названы составы сборных России на первый этап КМ по лыжным гонкам
Первый этап Кубка мира по лыжным гонками пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в финском городе Рука.