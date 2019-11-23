Футбол
Газета.Ru«Динамо» и «Ростов» объявили составы на матч чемпионата России
Московское "Динамо" и "Ростов" определились со стартовыми составами на матч 17-го тура чемпионата России.
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Выход пятого защитника в РПЛ часто приводит к голам и потере побед. Дорский все проверил
Sports.ruвчера в 01:13
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Наука
Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона
Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Футбол
Голы с пенальти принесли «Динамо» победу над «Ростовом»
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
Культура
Российского участника «Детского Евровидения» госпитализировали
Российский участник конкурса "Детское Евровидение — 2019" 13-летний Денберел Ооржак госпитализирован в больницу в Польше после того, как он упал в обморок во время первой репетиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Академии Игоря Крутого".
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна
В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
Фигурное катание
Александра Трусова исполнила на тренировке тройной аксель
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Авто
Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором
Напомним, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.
Происшествия
Полиция заинтересовалась ночной стрельбой из автомата в Петербурге
Авто
Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Спорт
Комитет ВАДА рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому объявить РУСАДА не соответствующим требованиям, говорится в пресс-релизе международной организации.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Рубином»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам команды после матча 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1). В прошедшей встрече Дзюба стал автором победного гола.
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Политика
Медведев призвал стесняющихся «Единой России» выйти из партии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что самовыдвиженцы из партии «Единая Россия» на выборах скорее запутали избирателей, что не помогло их избранию.
Политика
Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного
Общество
Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году
Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
Футбол
Фанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча ФНЛ
Болельщики воронежского "Факела" выбежали на поле по окончании домашнего матча против "Нижнего Новгорода" и напали на футболистов местной команды.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Происшествия
Пострадавшие в ДТП с автобусом у рынка отправились домой
Пострадавших в аварии с автобусом у Центрального рынка отпустили домой.
Экономика
Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса
«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
Наука
«Анализ позволяет увидеть там точки роста»
Отдельную сессию форума посвятили перспективам национального проекта «Наука» с точки зрения цифровой практики.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Экономика
В России установят единую комиссию за переводы с карт
В Банке России намерены вернуться к обсуждению размера комиссии за межбанковские переводы.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.