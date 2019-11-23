Футбол
Газета.Ru«Динамо» и «Ростов» объявили составы на матч чемпионата России
Московское "Динамо" и "Ростов" определились со стартовыми составами на матч 17-го тура чемпионата России.
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Выход пятого защитника в РПЛ часто приводит к голам и потере побед. Дорский все проверил
Sports.ruвчера в 01:13
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Здоровье
Медики назвали 5 неочевидных симптомов болезней почек
Врачи перечислили 5 неочевидных симптомов, которыми посылает организм человеку.
Политика
Путин заявил, что единороссы должны «терзать» и «трясти» чиновников
Выступая на съезде «Единой России», президент Владимир Путин заявил, что партия не должна соглашаться со всеми решениями и высказываниями чиновников, даже если те «считают себя членами партии и подчеркивают близость к ней».
Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Спорт
Глава российской легкой атлетики ушел в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Авто
Представлена новая Hyundai Sonata
Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata.
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Здоровье
Французский врач перечислила симптомы возникновения алкоголизма
Признаки возникновения зависимости от спиртного перечислила французский аддиктолог Мокка Лорберг, передает РИА Новости.
Политика
Медведев пообещал оставить в силе советские акты о льготах
Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заверил, что ни один нормативный акт, установивший льготы для граждан в советские годы, отменен не будет.
Политика
Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии
Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
Шоу-бизнес
Микки Рурк закрутил роман с русской девушкой
Микки Рурк всегда питал слабость к русским девушкам.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
Спорт
Драчёв назвал Миронову лидером сборной на старте Кубка мира
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, кто из спортсменок сборной страны может порадовать болельщиков на первых этапах Кубка мира.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Гаджеты
Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти
В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Авто
Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
22.11.2019 Основатель компании Tesla Илон Маск представил новинку – первый электрический пикап Cybertruck.
Происшествия
Обезглавленное тело мужчины в женской одежде нашли в Чите
По неофициальной информации, на погибшем мужчине было женское пальто и сапоги, при себе - дамская сумочка, а на голове - парик.
Общество
Минздраву посулили выговор за новые правила медосмотра для водителей
Министерство здравоохранения заслуживает выговор за техническое воплощение идеи ужесточения порядка медосмотра для водителей.
Общество
Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России
Происшествия
В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов
По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
Происшествия
В СК назвали день, когда совершается больше всего врачебных ошибок
Следственный комитет России изучил 143 уголовных дела о врачебных ошибках, сообщает телеграм-канал Baza.
Кино
Продюсер «Богемской рапсодии» планирует фильм о Майкле Джексоне
Продюсер байопика «Богемская рапсодия» Грэм Кинг планирует запуск нового проекта, который будет посвящён Майклу Джексону.
Происшествия
Судно с россиянином и 22 украинцами на борту задержали в Малайзии
По данным дипмиссии, на борту судна находились 22 гражданина Украины и один россиянин.
Политика
Сергей Аксёнов предложил подарить Украине два российских унитаза
В разговоре со студентами МГИМО, обсуждая претензии Украины о состоянии кораблей, которые были задержаны год назад в Керченском проливе, и которые Россия вернула ВМСУ, он предложил подарить им два унитаза российского производства.
Политика