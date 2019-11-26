Московское «Динамо» и казанский «Рубин» рассматривают вариант с приглашением главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого, сообщает Чемпионат. «Рубин» может обратиться к Слуцкому в том случае, если будет уволен нынешний тренер команды Роман Шаронов.

Спорт В Кремле опровергли подготовку встречи по возможным санкциям WADA Напомним, ранее интернет-портал «Чемпионат» сообщил о том, что в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций, темой которого станет обсуждение ситуации с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и возможным отстранением России от международных спортивных соревнований.

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