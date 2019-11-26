Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Динамо» и «Рубин» интересуются Слуцким

Московское «Динамо» и казанский «Рубин» рассматривают вариант с приглашением главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого, сообщает Чемпионат. «Рубин» может обратиться к Слуцкому в том случае, если будет уволен нынешний тренер команды Роман Шаронов.
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