Команда Дмитрия Хохлова не может победить уже в третьем матче подряд. Несмотря на несколько громких приобретений атака "Динамо" пока не может похвастаться результативной игрой. Предыдущую встречу динамовцы завершили со счетом 0:0. Не удалось забить и на этот раз.

«Динамо» и «Уфа» голов не забили

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