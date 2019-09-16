РПЛ

Российская газетаРоссийская газета«Динамо» и «Уфа» голов не забили

Динамо — Уфа
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
25′
Павел Аликин
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
45′+1′
65′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
70′
71′
Александр Сухов
73′
Оливье Тилль
Николай Гиоргобиани
Роман Евгеньев
77′
84′
Боян Йокич
Денис Терентьев
Команда Дмитрия Хохлова не может победить уже в третьем матче подряд. Несмотря на несколько громких приобретений атака "Динамо" пока не может похвастаться результативной игрой. Предыдущую встречу динамовцы завершили со счетом 0:0. Не удалось забить и на этот раз.
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