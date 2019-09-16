Московское "Динамо" и "Уфа" объявили стартовые составы на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо» и «Уфа» объявили составы на матч РПЛ

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